पौष पूर्णिमा पर करें इन चीजों का दान,  घर में सुख-समृद्धि का होगा वास

वार्षिक माघ मेला 2026 शनिवार को प्रयागराज में पवित्र संगम पर शुरू हो गया है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पौष पूर्णिमा के अवसर पर पहला पवित्र स्नान कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा के पावन पर्व पर संगम की त्रिवेणी में स्नान और दान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आज मां लक्ष्मी का विशेष पूजन करने से सारी दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। खास बात यह है कि आज कुछ विशेष चीजों का दान करने से दोगुना पुण्य फल मिलने की मान्यता है।



पौष पूर्णिमा का महत्व

पौष पूर्णिमा को दान, स्नान और पूजन का विशेष दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से आर्थिक संकट दूर होता है। शास्त्रों के अनुसारपौष पूर्णिमा पर किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देता है।



पौष पूर्णिमा की पूजा की विधि

सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। घर के मंदिर में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा रखें। घी का दीपक जलाएं। मां लक्ष्मी को कमल का फूल या गुलाबी फूल अर्पित करें। “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें। इस सरल पूजन से भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पूजन के समय मां को खीर, बताशे ,मिश्री, सफेद मिठाई या फल का भोग लगाएं। मान्यता है कि सफेद रंग के भोग मां लक्ष्मी को विशेष प्रिय होते हैं।



आज करें इन चीजों का दान

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पौष पूर्णिमा पर किए गए दान दरिद्रता को दूर करते हैं। इस दिन किसी जरूरमंद को चावल, गेहूं या दाल दान में दें। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। गरीबों को गर्म कपड़े या कंबल दान करें। यह दान आर्थिक परेशानियों को कम करता है। इस दिन दूध, मिश्री या सफेद मिठाई का दान करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तिल-गुड़ का दान करने से पितृ दोष और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। दान करते समय थोड़ी सी दक्षिणा जरूर दें। इससे दान का पुण्य दोगुना माना जाता है



घर में धन वृद्धि के लिए खास उपाय

आज के दिन घर की तिजोरी या पैसे रखने की जगह साफ करें। वहां लाल कपड़े में थोड़े से चावल और हल्दी रखें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। माना जाता है कि इससे धन का आगमन बना रहता है। मां लक्ष्मी का सच्चे मन से पूजन और दानआपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आज किए गए छोटे-छोटे उपाय दरिद्रता को दूर कर सुख-समृद्धि का मार्ग खोल सकते हैं।