क्या टूथब्रश के प्लास्टिक से कैंसर होता है? जानिए एक्सपर्ट की राय

नारी डेस्क: रोजाना दांत साफ करना अच्छी आदत मानी जाती है और डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं। इससे दांत साफ रहते हैं, मुंह की बदबू दूर होती है और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। लेकिन हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स और आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स की राय के बाद यह सवाल उठने लगा है कि प्लास्टिक के टूथब्रश का लंबे समय तक इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदायक तो नहीं है?

क्या प्लास्टिक टूथब्रश से कैंसर का खतरा है?

आयुर्वेदिक डॉक्टरों का कहना है कि कम क्वालिटी वाले प्लास्टिक टूथब्रश में कुछ हानिकारक केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे BPA और फ्थेलेट्स। ये केमिकल्स शरीर में जाकर हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकते हैं और लंबे समय में शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ा सकते हैं।

हालांकि, मेडिकल साइंस के अनुसार टूथब्रश से सीधे कैंसर होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन खराब क्वालिटी के प्लास्टिक सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

माइक्रोप्लास्टिक को लेकर क्या चिंता है?

कुछ टूथब्रश बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से माइक्रोप्लास्टिक कण निकल सकते हैं। ये कण बहुत छोटे होते हैं और शरीर में पहुंचकर नुकसान कर सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि एक ही ब्रश को लंबे समय तक इस्तेमाल न करें और अच्छी क्वालिटी का टूथब्रश ही चुनें।

टूथपेस्ट को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टूथपेस्ट में मौजूद SLS (Sodium Lauryl Sulfate) से मुंह में जलन या छाले हो सकते हैं। वहीं, बच्चों के मामले में ज्यादा मात्रा में फ्लोराइड नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए बच्चों के लिए उनकी उम्र के अनुसार बना टूथपेस्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात: टूथपेस्ट से कैंसर होने का दावा वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं है, लेकिन संवेदनशील लोगों को हल्के या हर्बल विकल्प चुनने की सलाह दी जाती है।

दांत साफ करते समय दिखने वाले चेतावनी संकेत

अगर ब्रश करने के दौरान या बाद में ये लक्षण दिखें, तो सतर्क हो जाएं

मसूड़ों से खून आना

मुंह में बार-बार छाले होना

जीभ पर मोटी सफेद या पीली परत जमना

लगातार मुंह से बदबू आना

दांत कमजोर लगना

मसूड़ों में सूजन या दर्द

कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए?

अगर ऊपर बताए गए लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो तुरंत डेंटिस्ट या डॉक्टर से सलाह लें। इसके साथ ही हर 2–3 महीने में टूथब्रश बदलें। हमेशा अच्छी क्वालिटी और सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश इस्तेमाल करें। सुबह उठकर और रात में सोने से पहले गुनगुने पानी से कुल्ला करें।

दांत साफ करना सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन सही ब्रश, सही टूथपेस्ट और सही तरीका अपनाना भी उतना ही जरूरी है। किसी भी चीज को लेकर डरने के बजाय, संतुलित जानकारी और डॉक्टर की सलाह के साथ ही फैसले लेना सबसे बेहतर होता है।

