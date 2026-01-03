03 JANSATURDAY2026 3:50:58 PM
पीरियड्स से पहले ब्रेस्ट में दर्द क्यों होता है? जानें एक्सपर्ट की  सलाह

  03 Jan, 2026
पीरियड्स से पहले ब्रेस्ट में दर्द क्यों होता है? जानें एक्सपर्ट की  सलाह

नारी डेस्क: अगर आपके पीरियड्स आने से पहले सीने में दर्द, भारीपन या सूजन महसूस होती है और मूड भी खराब होने लगता है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं। यह बिल्कुल सामान्य है और कई महिलाओं को पीरियड्स से पहले ब्रेस्ट में दर्द या असहजता होती है।

पीरियड्स से पहले ब्रेस्ट में दर्द होना क्यों सामान्य है?

हर महिला की पीरियड साइकिल अलग होती है। पीरियड्स से पहले होने वाले दर्द, फ्लो, साइकिल की लंबाई और पीएमएस की समस्याएं हर किसी में अलग होती हैं। हार्मोनल बदलाव के कारण स्तनों में सूजन या पानी जमा हो सकता है। इससे स्तनों में भारीपन, कोमलता या हल्का दर्द महसूस होता है। कुछ महिलाओं को स्टन की स्किन छूने पर खुरदरी या घनी महसूस हो सकती है। यह दर्द आमतौर पर पीरियड शुरू होने से लगभग एक सप्ताह पहले दिखाई देता है और पीरियड शुरू होने के बाद आराम मिल जाता है। पीरियड्स के समय ब्रेस्ट में

दर्द को कम करने के आसान उपाय

एक्सपर्ट के अनुसार, अगर दर्द बहुत ज्यादा हो तो दवा की जरूरत नहीं, बल्कि आप कुछ घर पर आसान उपाय करके आराम पा सकती हैं।

अरंडी के तेल की मालिश

एक कटोरी में अरंडी का तेल लें और हल्का गुनगुना करें। इसे स्तनों पर हाथों से ऊपर से नीचे की ओर मालिश करें। इससे सर्दी और दर्द दोनों में आराम मिलता है और रक्त संचार बेहतर होता है।

 ईंट की सिकाई

अगर दर्द असहनीय हो तो गर्म सिकाई बहुत फायदेमंद हो सकती है। एक ईंट को हल्का गर्म करें और कपड़े में लपेटकर स्तनों पर रखें। यह दर्द और भारीपन को कम करने में मदद करता है। पीरियड्स से पहले आराम करें और तनाव कम करें। ज़रूरत पड़ने पर हल्की मालिश और गर्म सिकाई से बहुत राहत मिल सकती है। यह दर्द सामान्य है और पीरियड्स के बाद खत्म हो जाता है।

याद रखें: अगर दर्द असामान्य रूप से बहुत ज्यादा है या लंबे समय तक बना रहता है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।  

