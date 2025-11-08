दिल के लिए खतरे की घंटी हैं ये 7 लक्षण: किसी भी वक्त आ सकता है हार्ट अटैक...

नारी डेस्क: दिल हमारी ज़िंदगी की धड़कन है, लेकिन जब यही कमजोर पड़ने लगता है तो शरीर पहले से संकेत देने लगता है। इन्हें नज़रअंदाज़ करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक अचानक नहीं आता यह पहले चेतावनी देता है। अगर आप इन 7 लक्षणों को महसूस कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये दिल के लिए खतरे की घंटी हैं।बल्कि इसके संकेत कई महीनों पहले मिलने लगते हैं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि ये दिल के कमजोर होने का इशारा हैं।

पेट फूला हुआ महसूस होना

अगर आपको थोड़ा भी खाने पर पेट फूला हुआ या ऊपरी हिस्से में भारीपन महसूस होता है, तो इसे सामान्य गैस या अपच समझकर टालना गलत हो सकता है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका दिल शरीर में रक्त पंप करने में कमजोर हो रहा है, जिससे पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। लगातार पेट भरा-भरा लगना या बिना कारण पेट का आकार बढ़ना दिल की समस्या का शुरुआती संकेत हो सकता है।

झुकने या उठने पर चक्कर आना

अगर आप झुककर कुछ उठाते हैं या अचानक खड़े होते ही चक्कर आने लगता है, तो यह सिर्फ कमजोरी नहीं, बल्कि ब्लड फ्लो की गड़बड़ी का परिणाम भी हो सकता है। जब दिल ठीक से खून पंप नहीं करता, तो दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और सिर घूमने लगता है। यह संकेत है कि आपके हृदय को तुरंत जांच की ज़रूरत है।

पैरों और एड़ियों में सूजन

अगर सुबह उठते ही आपके पैर या एड़ियां सूजी हुई मिलें और दिनभर सूजन बढ़ती जाए, तो यह शरीर में फ्लूइड रिटेंशन (पानी रुकना) का लक्षण है। जब दिल सही तरीके से खून पंप नहीं कर पाता, तो अतिरिक्त तरल पदार्थ शरीर के निचले हिस्सों में जमा होने लगता है। इसे अक्सर लोग ‘थकान की सूजन’ समझकर इग्नोर कर देते हैं, जबकि यह हार्ट फेल्योर का संकेत हो सकता है।

थकान या एनर्जी की कमी

अगर बिना ज्यादा मेहनत किए आप हमेशा थकान या कमजोरी महसूस करते हैं, तो यह सामान्य नहीं है। दिल की कमजोरी के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे थोड़े-से काम में भी सांस फूलने लगती है। यह स्थिति महीनों पहले से शुरू हो सकती है और धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। इसे “कमजोरी” या “काम का बोझ” मानकर टालना नुकसानदायक हो सकता है।

रोज के काम करना मुश्किल लगना

पहले जो काम आप आसानी से कर लेते थे जैसे सीढ़ियां चढ़ना, थोड़ा पैदल चलना या सामान उठाना अब मुश्किल लगने लगे, तो यह आपके हृदय के कमजोर होने का संकेत है। दिल जब पर्याप्त ताकत से पंप नहीं कर पाता, तो शरीर जल्दी थक जाता है और सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। इस स्थिति को नजरअंदाज करना आपकी जीवनशैली और दिल दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

डॉक्टर की सलाह इन लक्षणों में से कोई भी दिखे तो कार्डियोलॉजिस्ट से जांच करवाएं क्योंकि समय रहते इलाज शुरू कर देना ही असली बचाव है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर साझा स्वास्थ्य सलाह पर आधारित है। किसी भी नुस्खे या दावे को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लें।