Nestle के बेबी फॉर्मूला प्रोडक्ट्स में जहरीले पदार्थ! कंपनी ने वापस मंगवाए प्रोडक्ट्स

  Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Jan, 2026 09:53 AM
Nestle के बेबी फॉर्मूला प्रोडक्ट्स में जहरीले पदार्थ! कंपनी ने वापस मंगवाए प्रोडक्ट्स

नारी डेस्क: नेस्ले ने कुछ बेबी फ़ॉर्मूला प्रोडक्ट्स को दुनिया भर से वापस मंगा लिया है, क्योंकि ऐसी चिंता है कि उनमें एक टॉक्सिन हो सकता है जिससे फ़ूड पॉइजनिंग हो सकती है। खाने-पीने की चीज़ें बनाने वाली इस बड़ी कंपनी ने कहा कि उसके SMAइन्फेंट फॉर्मूला और फॉलो-ऑन फॉर्मूला के कुछ खास बैच बच्चों को खिलाने के लिए सुरक्षित नहीं हैं।


कंपनी ने मांगी माफी

नेस्ले ने कहा कि ये बैच पूरी दुनिया में बेचे गए थे और इनमें सेरेउलाइड हो सकता है, जिसे खाने पर मतली और उल्टी हो सकती है। कंपनी ने कहा कि प्रोडक्ट्स से जुड़ी बीमारी की कोई पक्की रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन "पूरी सावधानी बरतते हुए" उन्हें वापस मंगाया जा रहा है। नेस्ले ने कहा- "बच्चों की सुरक्षा और सेहत हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम माता-पिता, देखभाल करने वालों और कस्टमर्स को हुई किसी भी चिंता या असुविधा के लिए दिल से माफी मांगते हैं।"


कई यूरोपीय देशों में बेचे प्रोडक्ट्स 

कंपनी ने  कन्फर्म किया कि यह रिकॉल ग्लोबल था। प्रभावित प्रोडक्ट्स कई यूरोपीय देशों में बेचे गए थे, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, इटली और स्वीडन शामिल हैं। कंपनी ने ज़ोर देकर कहा कि नेस्ले के बाकी सभी प्रोडक्ट्स और उन्हीं प्रोडक्ट्स के जिन बैचों को रिकॉल नहीं किया गया है, वे इस्तेमाल के लिए सुरक्षित हैं। नेस्ले ने कस्टमर्स को रिफंड देने का वादा किया और कहा कि यह समस्या उसके एक सप्लायर द्वारा दिए गए एक इंग्रीडिएंट की वजह से हुई थी।


इन बातों का ध्यान रखें ग्राहक

नेस्ले फ्रांस ने कहा कि वह अपने गुइगोज़ और निडाल इन्फेंट फॉर्मूला के कुछ बैचों का "निवारक और स्वैच्छिक रिकॉल" कर रही है। जर्मनी में, इन फॉर्मूला प्रोडक्ट्स को बेबा और अल्फामिनो कहा जाता है। UK में प्रभावित प्रोडक्ट्स के बैच नंबर नेस्ले की UK वेबसाइट या food.gov.uk पर देखे जा सकते हैं। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे पाउडर वाले फॉर्मूला के लिए टिन या बॉक्स के नीचे और रेडी-टू-फीड फॉर्मूला के लिए बाहरी बॉक्स के नीचे और कंटेनर के साइड या ऊपर दिए गए कोड को देखें।
 

