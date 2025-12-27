Footballer पर आया Nora Fatehi का दिल, साल 2026 में करेगी शादी!

नारी डेस्क : बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है उनका नाम एक करोड़पति फुटबॉलर के साथ जुड़ना। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नोरा इन दिनों एक इंटरनेशनल फुटबॉलर को डेट कर रही हैं। बता दें की ‘दिलबर’, ‘साकी-साकी’ और ‘कुसू-कुसू’ जैसे सुपरहिट गानों से पहचान बनाने वाली नोरा ने न सिर्फ भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अपनी खास पहचान बनाई है। ऐसे में जब उनका नाम किसी मशहूर फुटबॉलर से जुड़ा, तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया।

फुटबॉल से पुराना है नोरा का कनेक्शन

नोरा फतेही का फुटबॉल से नाता नया नहीं है। साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने ऑफिशियल सॉन्ग ‘लाइट द स्काई’ पर परफॉर्म किया था। इसी वजह से खेल जगत से उनका जुड़ाव पहले से ही रहा है, लेकिन अब किसी फुटबॉलर के साथ उनके रिश्ते की खबरें पहली बार सामने आई हैं।

अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस 2025 में साथ दिखे

रिपोर्ट के मुताबिक, नोरा जिस फुटबॉलर को डेट कर रही हैं, वह करोड़पति और इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बताया जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नोरा अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस 2025 के मैच देखने के लिए मोरक्को गई थीं, जहां उन्हें उसी शख्स के साथ स्पॉट किया गया। बताया जा रहा है कि नोरा को दुबई और मोरक्को में भी एक ही व्यक्ति के साथ देखा गया, जिसके बाद दोनों के अफेयर की चर्चाएं तेज हो गईं। हालांकि अब तक उस फुटबॉलर की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है।





2026 में शादी की अटकलें

इन अफवाहों के बीच नोरा की 2026 में शादी को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की अब तक न तो नोरा फतेही और न ही उनके करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये बातें फिलहाल सिर्फ अटकलों तक ही सीमित हैं। नोरा फतेही ने अभी तक अपने कथित रिश्ते को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक, वह इस वक्त पूरी तरह अपने करियर और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना चाहती हैं।

पहले भी जुड़ चुका है नाम

यह पहली बार नहीं है जब नोरा फतेही का नाम किसी से जोड़ा जा रहा हो। इससे पहले उनका नाम प्रिंस नरूला, अंगद बेदी, टेरेंस लुईस और अमेरिकी सिंगर बेंसन बून के साथ भी जोड़ा जा चुका है। हालांकि हर बार नोरा ने इन अफवाहों पर चुप्पी बनाए रखी है।