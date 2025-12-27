28 DECSUNDAY2025 11:23:35 AM
'Drishyam 3' के मेकर्स ने Akshaye Khanna को भेजा लीगल नोटिस

  • Edited By Monika,
  • Updated: 27 Dec, 2025 05:44 PM
'Drishyam 3' के मेकर्स ने Akshaye Khanna को भेजा लीगल नोटिस

नारी डेस्क : बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना इन दिनों फिल्म ‘दृश्यम 3’ को लेकर विवादों में घिर गए हैं। फिल्म से बाहर होने के बाद अब इसके मेकर्स ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है। मेकर्स का आरोप है कि अक्षय खन्ना के अचानक प्रोजेक्ट छोड़ने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि अक्षय इन दिनों अपनी 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर तारीफें बटोर रहे हैं, जिसमें उनके किरदार रहमत डकैत को दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन इसी बीच ‘दृश्यम 3’ से जुड़ा यह विवाद सुर्खियों में आ गया है।

फीस और शर्तें बनीं बाहर होने की वजह

‘दृश्यम 3’ के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने एक इंटरव्यू में अक्षय खन्ना को रिप्लेस किए जाने की वजह स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि अभिनेता की फीस डिमांड इस फैसले की सबसे बड़ी वजह रही। फीस को लेकर तीन बार बातचीत हुई और एग्रीमेंट भी साइन किया गया था। इसके अलावा अक्षय खन्ना की ओर से विग पहनने की मांग भी सामने आई। डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने इसे फिल्म की कंटीन्यूटी के लिहाज से अव्यवहारिक बताया। पहले अक्षय इस बात पर सहमत हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने दोबारा इस मांग को दोहराया। मेकर्स के अनुसार, इसी दौरान यह साफ हो गया कि वह फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते।

तीन-चार साल तक घर बैठे थे, मेकर्स का दावा

कुमार मंगत पाठक ने अक्षय खन्ना के बदले रवैये पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, एक समय ऐसा था जब अक्षय के पास काम नहीं था। तब मैंने उनके साथ ‘सेक्शन 375’ बनाई थी। लोगों ने पहले ही उनके नॉन-प्रोफेशनल व्यवहार को लेकर आगाह किया था। ‘सेक्शन 375’ और ‘दृश्यम 2’ के बाद ही उन्हें फिर से पहचान और बड़े ऑफर मिलने लगे। उससे पहले वे तीन-चार साल तक घर बैठे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अक्षय का सेट पर व्यवहार टॉक्सिक रहा है।

शूट से 10 दिन पहले छोड़ी फिल्म

मेकर्स का कहना है कि स्क्रिप्ट पसंद आने के बाद अक्षय खन्ना ने एग्रीमेंट साइन किया था और एडवांस पेमेंट भी ले ली थी। उनके कपड़ों के लिए डिजाइनर को भुगतान किया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद अभिनेता ने शूटिंग से महज 10 दिन पहले फिल्म छोड़ दी।

जयदीप अहलावत की एंट्री, लीगल नोटिस जारी

कुमार मंगत पाठक ने पुष्टि की कि अब जयदीप अहलावत ‘दृश्यम 3’ में अक्षय खन्ना की जगह नजर आएंगे। उन्होंने कहा, हमें अक्षय से बेहतर एक्टर और बेहतर इंसान मिला है। प्रोड्यूसर ने यह भी बताया कि अक्षय खन्ना को लीगल नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है।
 

