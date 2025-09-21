21 SEPSUNDAY2025 10:40:13 AM
दीपिका कक्कड़ का इमोशनल ब्रेकडाउन: कैंसर की लड़ाई के बीच एक्ट्रेस  पर आई नई ‘मुसीबत

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 21 Sep, 2025 09:54 AM
नारी डेस्क: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इन दिनों अपनी हेल्थ को लेकर काफी मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। पहले लिवर में ट्यूमर और अब कैंसर की बीमारी ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। इन सबके बीच अब उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और नफरत का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे वह मानसिक रूप से टूटती जा रही हैं।

व्लॉग में छलका दर्द

हाल ही में दीपिका कक्कड़ ने एक नया व्लॉग शेयर किया, जिसमें वह काफी इमोशनल नजर आईं। उन्होंने अपने दिल की बात खुलकर बताई और कहा कि लोग उन्हें और उनके काम को लेकर नकारात्मक कमेंट्स कर रहे हैं। खासकर उनके क्लोथिंग ब्रांड ‘Label DKI’ को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। दीपिका ने वीडियो में कहा "मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी भावनाएं हैं। जब इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही हूं और ऊपर से ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, तो हिम्मत जवाब दे जाती है।"

शोएब इब्राहिम भी हुए भावुक

दीपिका के पति और एक्टर शोएब इब्राहिम ने भी व्लॉग में अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि वह देख नहीं सकते कि दीपिका इस तरह से टूट रही हैं। शोएब ने कहा "बहुत से लोग बिना कुछ सोचे-समझे दीपिका के ब्रांड पर बुरे और भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वह रुक जाएंगी, लेकिन ये सब चीजें एक बीमार इंसान के लिए और ज्यादा तकलीफदेह हो जाती हैं।"

कैंसर ट्रीटमेंट से बढ़ रही परेशानी

दीपिका ने यह भी बताया कि कैंसर के इलाज के साइड इफेक्ट्स उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत परेशान कर रहे हैं। थकान, कमजोरी और भावनात्मक तनाव उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। ऐसे समय में नफरत और ट्रोलिंग जैसी चीजें उनकी हालत को और बिगाड़ रही हैं।

सोशल मीडिया पर अपील

दीपिका और शोएब दोनों ने ही अपने फैंस और दर्शकों से अपील की है कि वे सकारात्मकता फैलाएं और एक-दूसरे का हौसला बढ़ाएं, खासकर तब जब कोई इंसान गंभीर बीमारी से लड़ रहा हो। दीपिका कक्कड़ इस समय एक बहुत कठिन दौर से गुजर रही हैं। वह न सिर्फ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर मिलने वाली नफरत से भी जूझ रही हैं। ऐसे में हमें यह समझना चाहिए कि हमारी एक-एक बात किसी की भावनाओं को कितना आहत कर सकती है। जरूरत है उन्हें और उनके परिवार को सपोर्ट देने की, ताकि वह इस मुश्किल घड़ी को पार कर सकें।  

