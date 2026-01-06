06 JANTUESDAY2026 7:11:30 PM
कैंसर सर्वाइवर Hina Khan की बिगड़ी तबीयत, बोली- सांस नहीं ले पा रही हूं

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 06 Jan, 2026 01:56 PM
कैंसर सर्वाइवर Hina Khan की बिगड़ी तबीयत, बोली- सांस नहीं ले पा रही हूं

नारी डेस्क: हिना खान मुंबई में एयर पॉल्यूशन को लेकर बहुत परेशान हैं। उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर शहर के खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने खराब एयर क्वालिटी की वजह से सांस लेने में हो रही दिक्कत के बारे में बताया। इस वजह से हिना ने अपनी आउटडोर एक्टिविटीज कम कर दी हैं। टीवी एक्ट्रेस जिनका कुछ महीने पहले स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हुआ था, अब पूरी तरह ठीक हो गई हैं और अपने प्रोजेक्ट्स पर एक्टिवली काम कर रही हैं।

अपनी लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी में हिना ने अपनी हेल्थ पर अपडेट दिया, जिसमें बताया कि मुंबई की प्रदूषित हवा की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार खांसी आ रही है, जिसका कारण वह शहर की बिगड़ती एयर क्वालिटी को मानती हैं। उन्होंने मुंबई के AQI का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें लेवल 209 दिखा, जो गंभीर पॉल्यूशन को दिखाता है। स्क्रीनशॉट के साथ  उन्होंने अपने फैंस से अपना ख्याल रखने की अपील की।

मुंबई में सुबह-सुबह धुंध वाला मौसम भी उनकी पोस्ट में दिख रहा था। अपनी चिंता ज़ाहिर करते हुए हिना ने लिखा- "क्या हो रहा है? सांस नहीं ले पा रही हां। इसकी वजह से मैं बाहर कम जा रही हूं। लगातार खांसी आ रही है। सुबह भी बहुत बुरा लगता है।" इससे पहले हिना ने अपनी कैंसर जर्नी के बारे में बात की थी। उन्होंने IANS को बताया- "यह मुश्किल था, बहुत मुश्किल वे दिन बहुत मुश्किल थे। मरीज़ों को आमतौर पर कीमोथेरेपी सेशन के बीच लगभग एक हफ़्ते का गैप दिया जाता है, कभी-कभी डायग्नोसिस के आधार पर ज़्यादा भी।"

हिना ने आगे कहा- "मेरे मामले में मेरी हर तीन हफ़्ते में कीमोथेरेपी हुई। पहला हफ्ता बहुत दर्दनाक था, जिसमें बहुत ज़्यादा नर्व पेन था लेकिन अगले हफ़्ते बहुत बेहतर थे। उस दौरान मैंने ट्रैवल किया और वह सब किया जो मैं करना चाहती थी।" प्रोफेशनल फ्रंट पर, हिना खान को आखिरी बार पति पत्नी और पंगा में देखा गया था, जहां वह अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ दिखाई दी थीं।
 

