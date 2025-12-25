फेमस एक्ट्रेस का 25 साल की उम्र में निधन,  बॉयफ्रेंड ने ही किया मर्डर

नारी डेस्क: पूर्व ब्रॉडवे चाइल्ड एक्ट्रेस इमानी डिया स्मिथ का 21 दिसंबर, 2025 को 25 साल की उम्र में निधन हो गया। वह द लायन किंग में अपने रोल के लिए जानी जाने वाली पूर्व ब्रॉडवे चाइल्ड एक्ट्रेस थीं। इतनी कम उम्र में इमानी की मौत से उनके दोस्त, परिवार और फैंस सदमे में हैं। इस टैलेंटेड स्टार ने बहुत जल्दी दुनिया छोड़ दी, और उनके करीबी लोग उनके परिवार को संवेदनाएं भेज रहे हैं।



इमानी के परिवार में उनके माता-पिता, दो छोटे भाई-बहन और उनका 3 साल का बेटा है। जानकारी के अनुसार इमानी को चाकू लगने के कारण गंभीर हालत में पाया गया। इसके बाद उन्हें रॉबर्ट वुड जॉनसन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि इमानी डिया स्मिथ के आसपास के लोगों की शुरुआती जांच के बाद, उनके बॉयफ्रेंड जॉर्डन डी जैक्सन-स्मॉल पर इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का आरोप लगाया गया।



जॉर्डन को गिरफ्तार किया गया और इमानी की मौत के सिलसिले में फर्स्ट-डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया। मर्डर के अलावा, जैक्सन-स्मॉल पर गैर-कानूनी मकसद के लिए हथियार रखने के थर्ड-डिग्री और बच्चे के कल्याण को खतरे में डालने के सेकंड-डिग्री का भी आरोप लगाया गया। इमानी डिया स्मिथ की मौत की जांच अभी खत्म नहीं हुई है, और उनके बॉयफ्रेंड द्वारा उनकी हत्या के पीछे का मकसद अभी तक जनता के सामने नहीं आया है। हत्या के संबंध में अधिकारियों द्वारा जारी बयान में बताया गया कि जॉर्डन और इमानी एक-दूसरे को उसके इस काम के लिए काफी अच्छे से जानते थे।

