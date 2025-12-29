बॉयफ्रेंड के सामने सिंगर को Kiss करने पर ट्रोल हुईं एक्ट्रेस, अब दी अपनी सफाई

नारी डेस्क: अभिनेत्री तारा सुतारिया और उनके बॉयफ्रेंड, वीर पहाड़िया ने मुंबई में सिंगर एपी ढिल्लों के हालिया कॉन्सर्ट में अपनी मौजूदगी के बारे में "झूठी बातें" फैलाने के लिए ट्रोलर्स को लताड़ा है। जब से इन लवबर्ड्स ने ढिल्लों के गिग में हिस्सा लिया है, तब से इंटरनेट पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्लिप में एपी तारा को स्टेज पर बुलाते हुए दिखे, जबकि वीर दर्शकों के बीच से देख रहे थे। एपी उन्हें गले लगाते और उनके गाल पर किस करते हुए दिखे।



वीर का रिएक्शन देखते ही देखते वायरल हो गया, जिससे नेटिज़न्स का ध्यान बड़े पैमाने पर आकर्षित हुआ। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने तारा और एपी के बीच स्टेज पर केमिस्ट्री का मज़ाक उड़ाया, कुछ ने इस जोड़ी को ट्रोल किया और कुछ ने वीर के एक्सप्रेशन पर मीम्स बनाए। सोमवार को, तारा और वीर दोनों ने वायरल क्लिप पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया के "बदमाशों" को लताड़ा। तारा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया-"झूठी बातें, 'चालाक एडिटिंग' और लोगों द्वारा चलाए गए पेड पीआर कैंपेन हमें हिला नहीं सकते! आखिर में, प्यार और सच्चाई हमेशा जीतते हैं। तो मज़ाक बुलीज़ पर है," ।



कमेंट सेक्शन में, वीर ने लिखा-"यह बताना ज़रूरी है कि मेरा रिएक्शन फुटेज किसी और गाने के दौरान लिया गया था, 'थोड़ी सी दारू' जोकर्स के दौरान नहीं।" तारा ने इस साल अगस्त में इंस्टाग्राम पर वीर के साथ अपने रिश्ते को पब्लिक किया था। वर्क फ्रंट की बात करें तो, तारा ने साल 2019 में अनन्या पांडे के साथ करण जौहर की 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से फिल्मों में डेब्यू किया था। वह 'एक विलेन रिटर्न्स' में भी नज़र आईं, जिसमें अर्जुन कपूर, दिशा पटानी और जॉन अब्राहम थे। तारा के अन्य एक्टिंग क्रेडिट्स में 'मरजावां', 'तड़प', 'हीरोपंती 2' और 'अपूर्वा' शामिल हैं। वीर ने इस साल की शुरुआत में 'स्काई फोर्स' से बॉलीवुड में डेब्यू किया।