19 FEBTHURSDAY2026 1:14:52 AM
Nari

"10 करोड़ दो नहीं तो जान से मार देंगे..."  अब गैंगस्टर के टारगेट में आई पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 14 Feb, 2026 06:46 PM

नारी डेस्क: सलमान खान, रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह के बाद  पंजाबी एक्टर और बिग बॉस 13 स्टार हिमांशी खुराना की जान को भी खतरा मंडरा रहा है। हिमांशी खुराना को भी धमकी मिली है। कॉल करने वाले ने न सिर्फ पैसे मांगे बल्कि खुराना की सुरक्षा को भी खतरा बताया, जिसके बाद पंजाब में कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक,हिमांशी खुराना को ₹10 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला कॉल आने के बाद कड़ी पुलिस सुरक्षा में रखा गया है।खबर है कि यह कॉल गैंगस्टर हैरी बॉक्सर की तरफ से आया था, जो विदेश में काम करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर है।मोहाली के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस हरमनदीप हंस ने इस बात की पुष्टि की और कहा कि FIR दर्ज की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर खुराना के आसपास निगरानी बढ़ा दी है।

यह घटना एक चिंताजनक ट्रेंड का हिस्सा है, जिसमें बिश्नोई गैंग के सदस्य बार-बार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हस्तियों को निशाना बना रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी तरह की एक घटना में, हाल ही में खुद को बॉक्सर बताने वाले एक आदमी ने एक्टर रणवीर सिंह और फिल्ममेकर रोहित शेट्टी को धमकी देते हुए एक ऑडियो मैसेज जारी किया था। उन्हें चेतावनी दी गई थी कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो हिंसक नतीजे भुगतने होंगे और दावा किया कि उसके पास उनके स्टाफ के बारे में पूरी जानकारी है। "पूरे बॉलीवुड" को संबोधित इस ऑडियो मैसेज में, कथित तौर पर सलमान खान से जुड़े लोगों के खिलाफ पहले की धमकियों को भी दोहराया गया था।

