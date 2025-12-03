Sangeeta Ghosh Lifestory: देस में निकला होगा चांद की पम्मी TV से ब्रेक लेकर कहां गायब हो जाती?

नारी डेस्कः देस में निकला होगा चांद की पम्मी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस समय संगीता घोष कलर्स के नए सीरियल 'तू जुलिएट जट दी' में नजर आ रही हैं। संगीता ने कई सीरियल्स किए हैं और लंबे समय से पर्दे पर जुड़ी हैं। 25 साल की इस जर्नी को लेकर वह इमोनशल हो गई और उन्होंने खुद को शाबाशी दी क्योंकि इस उतार-चढ़ाव के टीवी करियर में उन्होंने खुद को पर्दे पर बनाए रखा, ये बहुत बड़ी बात है। संगीता ने कहा,“टीवी में बने रहना बहुत मुश्किल है। मैं 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूं-अब मैं खुद को थोड़ा-सा क्रेडिट देना चाहती हूं।” संगीता ने कहा कि ये संघर्ष बहुत लंबा है। बिजी शैड्यूल के बीच पर्सनल लाइफ को संभाला, इसके बावजूद दुनिया में अपनी पहचान भी बनाए रखी।

बता दें कि संगीता इससे पहले स्वर्ण घर में दिखी थी और इस शो में भी वह 7 साल का गेप लेकर आई थी। ब्रेक की वजह बताते हुए संगीता ने कहा था कि उन्हें ब्रेक लेना अच्छा लगता है क्योंकि वह बैक-टू-बैक काम नहीं कर सकती। बैक-टु-बैक काम करने से उन्हें एनर्जी और एक्साइटमेंट नहीं रहती। वह लगातार काम कर रही थी और फैमिली को मिस कर रही थी। इन्हीं 7 साल के गैप के बीच उन्होंने शादी भी की और कुछ साल मैरिड लाइफ में रूझी रही फिर लंबे ब्रेक के बाद वह स्वर्ण घर में आई। इसी बीच संगीता ने राजस्थान के जाने-माने पोलो प्लेयर राजवी शैलेन्द्र सिंह राठौर से शादी की है। संगीता और शैलेन्द्र की मुलाकात उस दौरान हुई थी जब वो जयपुर में घुड़सवारी सीखने गई थी।



उनकी शुरुआती जिंदगी की बात करें तो मध्यप्रदेश के शिवपुरी में जन्मी संगीता का जन्म 18 अगस्त 1976 में हुआ। संगीता घोष ने अपने करियर की शुरूआत 10 साल की उम्र में ही कर दी थी। उन्होंने 1986 में टीवी सीरियल हम हिंदुस्तानी से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरूआत की थी। उन्होंने बहुत सारे टीवी शो में काम किया है। हालांकि सबसे ज्यादा फेम उन्हें देस में निकला होगा चांद ने ही दिलाया इसलिए तो लोग उन्हें पम्मी भी कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने रब्बा इश्क ना होवे, मेंहदी तेरे नाम, रिश्तों का चक्रव्यूह, विरासत, दिव्य दृष्टि जैसे एक से बढ़कर एक धारावाहिकों में काम किया है।

संगीता के लगभग सारे सीरियल्स ही सुपरहिट ही रहे। उन्हें नेगेटिव रोल भी मिले औऱ उसमें भी वह पसंद की गई। इसके बावजूद वह लगातार इंडस्ट्री से जुड़ी नहीं रही है। इस पर संगीता ने कहा था कि उन्हें ब्रेक लेना अच्छा लगता है क्योंकि वह बैक-टु-बैक काम नहीं कर सकतीं। बैक-टु-बैक काम करने से उन्हें एनर्जी और एक्साइटमेंट नहीं रहती। उन्हें सोना, घूमना, बाहर जाना, नए-नए लोगों से मिलना-जुलना बहुत पसंद है लेकिन जब वह शूटिंग पर होती है तो उन्हें ये सब करने का मौका नहीं मिल पाता था। मैं शोज तभी करती हूं, जब मैं टेलीविजन मिस करती हूं। शूटिंग की कंडीशंस भी बहुत अच्छी नहीं होती हैं। घंटों शूटिंग पर रहना होता है और अगर तबीयत ठीक ना हो तो तब भी आपको शूटिंग करनी ही पड़ती है इसलिए मैं काम के बीच ब्रेक लेना पसंद करती हूं।



उन्होंने कहा, काम के प्रेशर के बीच फैमिली टाइम, फ्रेंड्स, पर्सनल टाइम, कुछ नहीं मिलता इसलिए जब भी कोई शो खत्म होता है तो मैं ब्रेक लेती हूं और कुछ नया सीखती हूं। जब-जब भी मैंने गैप लिया मैंने कभी डांस सीखा तो कभी कुकिंग सीखी। ब्रेक में घुड़सवारी और जमकर ट्रेवल भी किया और अपने ससुराल वालों और रिश्तेदारों से मिलने गई। स्वर्ण घर में भी वह करीब 7 साल के लंबे गैप के बाद आई थी और उन्होंने यहीं कहा था कि वह लगातार काम कर रही थीं और फैमिली लाइफ को मिस कर रही थी। इन्हीं 7 साल के गैप के बीच उन्होंने शादी भी और कुछ साल मैरिड लाइफ में रूझी रही थीं। उन्होंने कहा, घर पर बैठकर मैं बोर नहीं हो रही थी बल्कि खुशहाल फैमिली लाइफ का आनंद ले रही थी।

बता दें कि संगीता ने राजस्थान के जाने-माने पोलो प्लेयर राजवी शैलेन्द्र सिंह राठौर से शादी की है। संगीता और शैलेन्द्र की मुलाकात उस दौरान हुई थी जब वो जयपुर में घुड़सवारी सीखने गई थी। संगीता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि, 'मुझे घुड़सवारी सीखने के लिए जयपुर जाना था। और लक ऐसा था कि वो ही मुझे सारी चीजें सीखा रहे थे। घुड़सवारी सिखाते-सिखाते वो मुझसे फ्लर्ट करने लगे। मुझे लगा कि हे भगवान ये लड़का क्या है। मैं जयपुर में 3-4 दिन के लिए ही रुकी थी।'

इसके बाद शैलेंद्र भी मुंबई आए और उन्होंने संगीता के पेरेंट्स से उनका हाथ मांगा था। संगीता के पिता की तबीयत सही नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने शैलेंद्र से यह इच्छा जताई थी कि वो पिता के सामने ही शादी करना चाहती हैं। इसके बाद दोनों के शादी की तैयारियां शुरू हुई और करीबी परिवारवालों और दोस्तों की मौजूदगी में दोनों ने सात फेरे लिए थे। वहीं संगीता की नेट वर्थ की बात करें तो पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ करीब 2 करोड़ रू. है जबकि वह साल में 20 लाख रू. की कमाई कर लेती है।