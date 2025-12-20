"मोदी जी और आदित्य धर आतंकवादियों की कुताई करो..." धुरंधर की तारीफ में कंगना ने कही ये बात

नारी डेस्क: कंगना रनौत ने आदित्य धर की लेटेस्ट फिल्म, धुरंधर की जमकर तारीफ की है। अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर, एक्ट्रेस ने फिल्म का ट्रेलर शेयर करतु हुए लिखा- "मैंने #धुरंधर देखी और मुझे बहुत मज़ा आया। इस मास्टरपीस की कला और क्राफ्ट से पूरी तरह इंस्पायर्ड हूं, लेकिन सच कहूं तो फिल्ममेकर के इरादे के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़।"



रनौत ने आगे कहा- "प्रिय आदित्य धर जी बॉर्डर पर हमारे रक्षा बल, सरकार में हमारे मोदी जी और बॉलीवुड सिनेमा में आप, पाकिस्तानी आतंकवादियों की खूब कम्बल कुताई करो, मजा आ गया।" "पूरे रास्ते सीटियां और तालियां बजती रहीं!! सभी ने शानदार काम किया, लेकिन इस शो के धुरंधर खुद फिल्म निर्माता @आदित्यधरफिल्म्स हैं। बधाई @yamigautam।"



फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन और सारा अर्जुन सहित अन्य कलाकार हैं।बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी हाल ही में धुरंधर की तारीफ की और इसे लंबे समय में देखी गई सबसे अच्छी फिल्मों में से एक बताया। X पर एक लंबी पोस्ट में उन्होंने लिखा- "आज का दिन मज़ेदार था। बहुत समय बाद, मैंने अकेले थिएटर में एक फिल्म देखी।" दोपहर का शो हाउसफुल था और वाह क्या अनुभव था! यह शायद उन बेहतरीन फिल्मों में से एक है जो मैंने लंबे समय में देखी हैं।"