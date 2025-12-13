13 DECSATURDAY2025 8:17:15 PM
नए साल में पलटेगी इन राशि वालों की किस्मत, बनेगा महा-शक्तिशाली योग !

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 13 Dec, 2025 04:40 PM
नए साल में पलटेगी इन राशि वालों की किस्मत, बनेगा महा-शक्तिशाली योग !

नारी डेस्क:  नए साल के आगमन को बस कुछ ही दिन बचे हैं।  ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह साल काफी अहम रहे वाला है।  18 जनवरी 2026 को मंगल-चंद्र की युति से महालक्ष्मी राजयोग बनेगा। महालक्ष्मी राज योग ज्योतिष का एक बहुत शुभ योग माना जाता है। यह योग व्यक्ति के जीवन में धन, वैभव, सुख-समृद्धि, मान-सम्मान और तरक्की लाने वाला होता है। जिस कुंडली में यह योग मजबूत होता है, वहां आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और जीवन में सुविधाओं की कमी नहीं रहती।

महालक्ष्मी राज योग कैसे बनता है

यह योग व्यक्ति के जीवन में धन, वैभव, सुख-समृद्धि, मान-सम्मान और तरक्की लाने वाला होता है। जिस कुंडली में यह योग मजबूत होता है, वहां आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और जीवन में सुविधाओं की कमी नहीं रहती। महालक्ष्मी राज योग मुख्य रूप से तब बनता है जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली (लग्न कुंडली) में मंगल (Mars) और चंद्रमा (Moon) ग्रह एक साथ युति बनाते हैं, खासकर यदि यह युति कुंडली के धन भाव (दूसरा), भाग्य भाव (नौवां), कर्म भाव (दसवां) या लाभ भाव (ग्यारहवां) में हो, जिससे व्यक्ति को धन, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।


महालक्ष्मी राज योग के फल

ज्योतिषियों के अनुसार, जब धन भाव (दूसरा भाव) का स्वामी ग्रह बृहस्पति हो और वह ग्यारहवें भाव (लाभ भाव) में स्थित होकर दूसरे भाव पर दृष्टि डाले, तो भी यह महालक्ष्मी योग कहलाता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को धन की कमी नहीं रहती, बिजनेस और नौकरी में उन्नति होती है, घर, वाहन और लग्जरी चीजों का सुख मिलता है समाज में मान-सम्मान बढ़ता है। 

इन राशि वालों की बदलेगी किस्मत

इस राजयोग का सबसे गहरा असर मेष राशि वालों पर देखने को मिलेगा. महालक्ष्मी राजयोग से रुकी हुई कमाई के रास्ते खुलेंगे। तुला राशि वालों को महालक्ष्मी राजयोग करियर को मजबूती दिलाएगा, नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलेगी। मकर राशि वालों के लिए यह योग भाग्य को पूरी तरह सक्रिय रहेगा. विदेश से जुड़ा कोई बड़ा अवसर, यात्रा या कार्य लाभ दे सकता है। 


 महालक्ष्मी राज योग को मजबूत करने के उपाय

अगर कुंडली में योग कमजोर हो, तो शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें।  सफेद वस्तुएं जैसे (चावल, दूध, मिठाई) का दान करें। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः  मंत्र का जाप करें।  घर में साफ-सफाई और सकारात्मक वातावरण बनाएं रखें।  महालक्ष्मी राज योग जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य का विशेष योग है। हालांकि, इसका पूरा फल तभी मिलता है जब कुंडली मजबूत हो और व्यक्ति कर्मठ हो।
 

