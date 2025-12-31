31 DECWEDNESDAY2025 5:12:43 PM
बारिश और बर्फबारी से होगा नए साल का स्वागत, इन 6 राज्यों में अलर्ट जारी

  • Updated: 31 Dec, 2025 09:25 AM
नारी डेस्क: राष्ट्रीय राजधानी की हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ और यह 'बहुत खराब' श्रेणी में आ गई, जबकि घने कोहरे के कारण शहर के कुछ हिस्सों में विजिबिलिटी कम हो गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि नए साल में दिल्ली- एनसीअर में बारिश हो सकती है। उत्तर भारत के 6 राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पहाड़ी राज्यों में कुछ जगहों पर भीषण बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 


 हिमाचल प्रदेश  में नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आने लगे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने 31 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के अधिकांश ऊपरी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है, जिससे आगंतुकों में उम्मीदें बढ़ गई हैं। पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ने के साथ, पुलिस ने पूरे शहर में व्यापक उपाय लागू किए हैं।


आज शाम से 6 राज्यों दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान लोगों को काफी सतर्क रहने की जरूरत है।  बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है। 1 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामान्यतया बादल छाये रहेंगे, साथ ही बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। हालांकि 2-3 जनवरी को मौसम फिर खराब हो सकता है और कोहरे और ठंड का दौर वापस लौट सकता है। 
 

