नए साल पर स्विट्जरलैंड में हुआ धमाका,  बार में पार्टी कर रहे लोग जले जिंदा

नारी डेस्क: नए साल के जश्न के बीच एक दुखद घटना सामने आई है। स्विट्जरलैंड में नए साल की पूर्व संध्या पर एक लग्जरी बार में धमाके के बाद भीषण आग लग गई जिससे कई लोग मारे गए हैं। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, क्रान्स-मोंटाना के स्की रिसॉर्ट शहर में ले कॉन्स्टेलेशन बार एंड लाउंज में हुए यह धमाका हुआ।



स्थानीय मीडिया की खबर के अनुसार पुलिस ने घटना में लोगों के मारे जाने और घायल होने की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने तुरंत मृतकों और घायलों का आंकड़ा नहीं बताया। अधिकारी अभी तक घटना के सही कारण का खुलासा नहीं कर पाए हैं, लेकिन यह घटना ऐसे समय हुई है जब स्विट्जरलैंड असामान्य सूखे के कारण जंगल की आग से जूझ रहा है।



स्विस मीडिया ने सुझाव दिया कि यह धमाका एक कॉन्सर्ट के दौरान आतिशबाजी के कारण हुआ हो सकता है, लेकिन पुलिस का कहना है कि कारण अज्ञात है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि घटना के बाद बार से धुएं के बड़े-बड़े गुबार निकल रहे हैं। पुलिस ने बताया कि प्रभावित परिवारों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है।

