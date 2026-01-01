01 JANTHURSDAY2026 2:10:18 PM
नए साल में वैष्णो देवी भवन में उमड़ी भारी भीड़, श्राइन बोर्ड को  रोकना पड़ा रजिस्ट्रेशन

  • Updated: 01 Jan, 2026 11:14 AM
नए साल में वैष्णो देवी भवन में उमड़ी भारी भीड़, श्राइन बोर्ड को  रोकना पड़ा रजिस्ट्रेशन

Cutनारी डेस्क:  श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने बुधवार शाम को पंजीकरण निलंबित करने का फैसला किया, क्योंकि हजारों श्रद्धालु नए साल 2026 के लिए आशीर्वाद लेने के लिए कटरा पहुंचे थे। यह निलंबन भवन और ट्रेकिंग मार्ग पर भीड़ की सुरक्षा और सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एक एहतियाती उपाय है। भीड़ घनत्व की समीक्षा के बाद गुरुवार सुबह पंजीकरण फिर से शुरू होने की उम्मीद है। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में, नए साल 2026 पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन पहुंचे। घने कोहरे और ठंडे मौसम के बावजूद, तीर्थयात्री भक्ति और उत्साह के साथ यात्रा करते देखे गए।

पूरा पहाड़ी इलाका ऊर्जा से भरा हुआ है क्योंकि देश भर से श्रद्धालु अपने नए साल की शुरुआत आध्यात्मिक तरीके से करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। नए साल 2026 के अवसर पर, बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के लिए कटरा पहुंच रहे हैं। एक श्रद्धालु ने कहा- "मैं बहुत उत्साहित, भावुक और खुश हूं। मुझे उम्मीद है कि इस साल का अंत नए साल की अच्छी शुरुआत होगी। हम बस यही चाहते हैं। यहां का मौसम बहुत अच्छा है। आमतौर पर मुंबई में ऐसा मौसम नहीं होता है, और हम इसका सच में आनंद ले रहे हैं। मैं अपनी यात्रा (वैष्णो देवी यात्रा) बहुत सारी सकारात्मकता और ऊर्जा के साथ शुरू कर रहा हूं।" 


रविवार को, नए साल के दौरान तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ की उम्मीद को देखते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) रियासी, परमवीर सिंह, JKPS ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी भवन में एक व्यापक सुरक्षा समीक्षा बैठक की। SSP रियासी ने आगे ज़ोर दिया कि सभी विभागों को पर्याप्त एहतियाती कदम उठाने चाहिए, आपस में तालमेल बनाए रखना चाहिए, और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, ताकि उभरती हुई स्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके।

