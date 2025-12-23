धर्मेंद्र जी की याद में  सलमान खान के फिर निकले आंसू, बोले- मैंने पिता समान व्यक्ति को खो दिया

नारी डेस्क: सलमान खान ने विदेश में हुए एक सम्मान समारोह के दौरान धर्मेंद्र के साथ अपने गहरे रिश्ते के बारे में बात की। दबंग स्टार जो हाल ही में एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नज़र आए थे उन्होंने लेजेंडरी एक्टर को याद किया जिन्होंने सलमान की पर्सनल ज़िंदगी और करियर पर गहरा असर डाला है। उन्हाेंने शोले स्टार को अपने पिता जैसा बताया। एक्टर का कहना है कि धर्मेंद्र के अचानक निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में है।



सलमान ने कहा- उ"मैंने अभी-अभी अपने पिता जैसे धरम जी को खो दिया है और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया। मैंने हमेशा उन्हें फॉलो किया है, और मैंने अपने करियर में जो कुछ भी किया है... आप जानते हैं, मैंने एक हीरो को फॉलो किया। मैंने धरम जी को फॉलो किया।" इसके अलावा, सलमान ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ़ दो महान लोगों के नक्शेकदम पर चले हैं उनके पिता, सलीम खान और धर्मेंद्र।



खान ने आगे कहा- "स्क्रिप्ट के लेवल पर, मैंने अपने पिता को फॉलो करने की कोशिश की है। ये सिर्फ़ दो लोग हैं जिन्होंने मुझे अच्छे तरीके से प्रेरित किया है।"24 नवंबर को गुज़रने वाले धर्मेंद्र ने कई मौकों पर सलमान को अपना तीसरा बेटा कहा था। जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि धर्मेंद्र के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले पहले A-लिस्ट सेलिब्रिटीज़ में सलमान भी शामिल थे। पिछले कुछ सालों में, सलमान और धर्मेंद्र को अक्सर पब्लिक इवेंट्स में एक-दूसरे के साथ अच्छे पल बिताते देखा गया है।



धर्मेंद्र के निधन के बाद, सलमान की भावनाएं नेशनल टेलीविज़न पर भी सामने आईं, जब वह बिग बॉस 19 होस्ट करते समय भावुक हो गए। वह पल अपनी सच्चाई के लिए खास था और दिखाया कि इस नुकसान ने उन्हें कितना गहरा असर किया था। इस बीच, सलमान एक और पर्सनल पड़ाव के करीब हैं। उनका 60वां जन्मदिन बस कुछ ही दिन दूर है, एक्टर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक जिम की फोटो शेयर की जो तुरंत वायरल हो गई। फोटो के साथ उन्होंने लिखा, "काश मैं 60 साल की उम्र में ऐसा दिख पाता!" और साथ में जोड़ा, "अब से 6 दिन बाद।"