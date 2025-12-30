31 DECWEDNESDAY2025 3:19:02 AM
New Year पर खाटू श्याम को लेकर बड़ा फैसला, VIP दर्शन पर लगी पाबंदी

  • Edited By Monika,
  • Updated: 30 Dec, 2025 12:49 PM
New Year पर खाटू श्याम को लेकर बड़ा फैसला, VIP दर्शन पर लगी पाबंदी

नारी डेस्क : नए साल और एकादशी के पावन अवसर पर राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर कमेटी ने 5 जनवरी तक VIP दर्शनों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। अनुमान है कि इस एक हफ्ते के दौरान लगभग 30 लाख श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाएंगे।

2 जनवरी तक चलेगा विशेष मेला

खाटूधाम में पांच दिवसीय नववर्ष मेला शुरू हो चुका है, जो 2 जनवरी तक चलेगा। भीड़ नियंत्रण के लिए फाल्गुन मेले जैसी सख्त व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। अब अमीर हो या गरीब, सभी को एक ही कतार में लगकर दर्शन करने होंगे। मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सिफारिश या विशेष पास काम नहीं करेगा, ताकि आम भक्तों को परेशानी न हो।

नो व्हीकल ज़ोन और नया रूट चार्ट

खाटूश्यामजी क्षेत्र को नो व्हीकल ज़ोन घोषित किया गया है। रींगस से आने वाले पैदल यात्री मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए लखदातार मैदान और कुमावत कृषि फार्म का मार्ग अपनाएंगे। मुख्य मेला मैदान में 14 कतारें बनाई गई हैं ताकि हजारों श्रद्धालु व्यवस्थित होकर आगे बढ़ सकें। रींगस से आने वाले वाहन 52 बीघा सरकारी पार्किंग में खड़े होंगे। पलसाना की ओर से आने वाले वाहनों को सांवलपुरा किसान गौशाला के पास रोका जाएगा।

एकादशी पर महकेगा बाबा का दरबार

30 दिसंबर को एकादशी के विशेष अवसर पर बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। पूरे दरबार को देश-विदेश के सुगंधित फूलों और आकर्षक आर्टिफिशियल सामग्री से सजाया गया है। खाटूधाम इस समय 'हारे के सहारे' के जयकारों से गूंज रहा है।

X

