'गोविंदा का Affair है लेकिन वो लड़की पैसे के पीछे' Sunita Ahuja ने कहा- साल 2025 सबसे बुरा निकला

नारी डेस्कः सब जानते हैं कि सुनीता और गोविंदा के रिश्ते को लेकर बीते साल काफी बातें सामने आई, इस पर खुद सुनीता आहूजा ने भी बात की थी और गोविंदा के अफेयर को लेकर भी उनका दर्द छलका। गोविंदा के अफेयर की खबरों के लेकर वह काफी दुखी भी रही और उन्होंने कहा कि साल 2025 उनकी जिंदगी का सबसे खराब साल रहा हैं। एक इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने कहा कि वह लगातार यह सुन रही हैं कि गोविंदा का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह लड़की कोई अभिनेत्री नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि ये महिला कोई एक्ट्रेस नहीं हो सकती, क्योंकि उनके मुताबिक कोई अभिनेत्री ऐसा गलत काम नहीं करेगी।

सुनीता ने मानी गोविंदा के अफेयर की बात, कहा साल 2025 सबसे बुरा

सुनीता के मुताबिक, “एक्ट्रेसेज़ ऐसा गलत काम नहीं करतीं। वह लड़की गोविंदा से प्यार नहीं करती, बल्कि सिर्फ उनके पैसे के पीछे है।” सुनीता ने इमोशनल होकर ये भी कहा कि हर मर्द की जिंदगी में केवल तीन महिलाओं का ही सबसे बड़ा महत्व होना चाहिए-मां, पत्नी और बेटी। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी पुरुष को अपनी जिंदगी में “चौथी महिला” रखने का कोई अधिकार नहीं है और यह बात वह सिर्फ गोविंदा के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर पुरुष के लिए कह रही हैं। सुनीता आहूजा ने गोविंदा को यह सलाह भी दी कि वह अपने आसपास रहने वाले लोगों से दूरी बनाएं जो सिर्फ पैसों के लिए उनके साथ हैं।





उन्होंने कहा कि गोविंदा को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और सही लोगों के साथ रहना चाहिए, ताकि उनका करियर और पारिवारिक जीवन दोनों बेहतर हो सकें। सुनीता की ये बातें न सिर्फ एक पत्नी का दर्द बयां करती हैं, इन आरोपों के चलते वह काफी मैंटल स्ट्रेस में रही। बस अब वो यही चाहती हैं कि साल 2026 उनकी जिंदगी में बदलाव आए। उनका सपना है कि गोविंदा सभी विवादों को खत्म करें और परिवार के साथ एक हैप्पी लाइफ जिएं।

खैर आपको बता दें कि पिछले साल से ही अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें चर्चा में हैं। इसी बीच ये खबरें सामने आई थी कि गोविंदा के एक मराठी अभिनेत्री के बीच कुछ चल रहा है। इन्हीं बातों को लेकर सुनीता आहूजा ने सभी बातों पर खुलकर बात की है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सुनीता ने बताया था कि गोविंदा जिस महिला को डेट कर रहे हैं, वह कोई अभिनेत्री नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह महिला गोविंदा से प्यार नहीं करती, बल्कि सिर्फ उनके पैसों में दिलचस्पी रखती है। इन बातों से उन्हें काफी परेशानी हुई