"चलाे बुलावा आया है..."  नए साल से पहले ही वैष्णो देवी का आर्शीवाद लेने पहुंचे लाखों भक्त

नारी डेस्क: नए साल से पहले, श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ देखी गई है। साल खत्म होने पर आशीर्वाद लेने के लिए हजारों तीर्थयात्री कटरा पहुंचे हैं। पूरा पहाड़ी इलाका ऊर्जा से भरा हुआ है क्योंकि देश भर से भक्त अपने नए साल की शुरुआत आध्यात्मिक तरीके से करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक भक्त ने कहा- "मैं बहुत उत्साहित, भावुक और खुश हूं। मुझे उम्मीद है कि इस साल का अंत नए साल की अच्छी शुरुआत होगी। हम बस यही चाहते हैं यहां का मौसम बहुत अच्छा है।" 

रविवार को, 31 दिसंबर और नए साल के दौरान तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ की उम्मीद को देखते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) रियासी, परमवीर सिंह, JKPS ने भक्तों की सुरक्षा और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी भवन में एक व्यापक सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान, SSP ने सभी संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों को भगदड़ सहित अप्रिय घटनाओं को रोकने और भवन क्षेत्र के अंदर और आसपास संवेदनशील बिंदुओं पर आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी भीड़ प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया।

इसी तरह, उधमपुर में नए साल के जश्न के लिए स्थानीय पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि हालांकि वे चाहते हैं कि लोग जश्न का आनंद लें, लेकिन खतरनाक ड्राइविंग और अवैध पदार्थों के प्रति शून्य-सहिष्णुता नीति होगी।  SSP ने निर्देश दिया कि प्रभावी भीड़ नियंत्रण के लिए वास्तविक समय समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया और समय पर निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए ICCC पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए।

