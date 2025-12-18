Jaya Bachchan के 'गंदे पैंट' वाले बयान को लेकर गोविंदा की पत्नी ने कही ये बात

नारी डेस्क: सुनीता आहूजा ने पैपराज़ी कल्चर पर अपनी टिप्पणियों को लेकर मिल रही आलोचना के बाद अनुभवी अभिनेत्री जया बच्चन का समर्थन किया। अपना नज़रिया साझा करते हुए, सुनीता ने सुझाव दिया कि लगातार मीडिया का ध्यान अक्सर भारी पड़ सकता है, खासकर उन पब्लिक फिगर्स के लिए जिनका लगातार पीछा किया जाता है। उन्होंने कहा कि जया बच्चन की प्रतिक्रिया शायद चिड़चिड़ाहट के कारण थी, न कि किसी बुरी नीयत से। अपने लेटेस्ट व्लॉग में एक सवाल-जवाब सेशन के दौरान, उन्होंने अपने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए।



एक फैन ने सुनीता से पूछा कि वह हमेशा पैपराज़ी और मीडिया के साथ मज़े क्यों करती हैं और उन्हें मिठाई भी देती हैं, जबकि दूसरी ओर जया बच्चन ने अक्सर उनका अपमान किया है। इस पर जवाब देते हुए सुनीता आहूजा ने कहा- “देखिए, सबकी अपनी सोच होती है। जया मैम को चिढ़ हो रही होगी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, वह बहुत बड़ी हैं, उन्हें यह पसंद नहीं होगा। इसलिए अगर उन्हें यह पसंद नहीं है, तो पैप्स को ऐसा नहीं करना चाहिए।” उन्होंने कहा- “देखिए, मैं सबके साथ बहुत मज़े करती हूं। मुझे लगता है कि मुझे सुबह उठकर मज़े करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी में कुछ नहीं है। ज़िंदगी एक ही है। इंसान की ज़िंदगी मिलना बहुत मुश्किल है। आपको अपनी ज़िंदगी मुस्कान के साथ जीनी चाहिए। लड़ने का कोई मतलब नहीं है। आखिर में हम सबको ऊपर जाना है। तो, अपनी ज़िंदगी मुस्कान के साथ जियो।



गोविंदा की पत्नी ने कहा- अगर जया जी को यह पसंद नहीं है, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं जया जी से बहुत प्यार करती हूं और हमेशा करती रहूँगी,” । जो लोग नहीं जानते, हाल ही में एक इवेंट में जया बच्चन ने कहा था कि उनका पैपराज़ी से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने उनके क्रेडेंशियल्स और व्यवहार पर भी सवाल उठाए, साथ ही उन्होंने इसे पर्सनल स्पेस में बढ़ती दखलअंदाज़ी बताया। अनुभवी अभिनेत्री ने कहा- “ये जो बाहर गंदे, टाइट पैंट पहनकर, हाथ में मोबाइल लेकर... उन्हें लगता है कि सिर्फ़ इसलिए कि उनके पास मोबाइल है, वे आपकी तस्वीर ले सकते हैं और जो चाहें कह सकते हैं। और जिस तरह की टिप्पणियां वे करते हैं - ये किस तरह के लोग हैं? कहां से आते हैं? किस तरह की शिक्षा है? क्या बैकग्राउंड है?” जया बच्चन की पैपराज़ी पर की गई टिप्पणियों से लोग हैरान रह गए और ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

