सर्दियों में सेहत का खजाना है पाया सूप, मजबूत हड्डियों के साथ मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे

नारी डेस्क : सर्दी के मौसम में शरीर को गर्माहट, ताकत और मजबूत इम्युनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में पाया सूप (Bone Broth Soup) एक बेहतरीन सुपरफूड माना जाता है। यह न सिर्फ हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देता है, बल्कि इम्युनिटी बढ़ाने से लेकर पाचन सुधारने तक कई फायदे पहुंचाता है। अच्छी बात यह है कि पाया सूप घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं सर्दियों में पाया सूप पीने के फायदे और इसकी आसान रेसिपी।

क्या है पाया सूप (Bone Broth Soup)?

पाया सूप दरअसल बकरी या भेड़ के पैरों (पाए) को धीमी आंच पर लंबे समय तक पकाकर तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में हड्डियों से निकलने वाला कोलेजन, मिनरल्स और प्रोटीन पानी में घुल जाते हैं, जिससे यह सूप बेहद पौष्टिक बन जाता है।

पाया सूप पीने के 5 बड़े फायदे

हड्डियों और जोड़ों को देता है मजबूती

पाया सूप कोलेजन, जिलेटिन, ग्लूकोजामाइन और कॉन्ड्रोइटिन का बेहतरीन स्रोत है।

यह जोड़ों के दर्द को कम करता है।

हड्डियों की कमजोरी दूर करता है।

घुटनों और कमर के दर्द में राहत देता है।

इम्युनिटी को करता है मजबूत: इस सूप में मौजूद मिनरल्स और अमीनो एसिड शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। नियमित सेवन से सर्दी-जुकाम और संक्रमण से बचाव होता है।

प्रोटीन से भरपूर, थकान करे दूर

पाया सूप एक नेचुरल प्रोटीन पावरहाउस है।

यह कमजोरी दूर करता है।

शरीर को एनर्जी देता है।

सर्दियों में सुस्ती से बचाता है।

पाचन के लिए बेहद फायदेमंद

यह सूप हल्का होता है और आसानी से पच जाता है।

यह आंतों की सेहत सुधारता है।

गैस और अपच की समस्या कम करता है।

पेट को अंदर से मजबूत बनाता है।

त्वचा और बालों के लिए वरदान

हाई कोलेजन के कारण पाया सूप।

त्वचा की इलास्टिसिटी बढ़ाता है।

झुर्रियों को कम करता है।

बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है।

घर पर पाया सूप बनाने की आसान रेसिपी

सामग्री

पाए – 4 से 6 (अच्छी तरह साफ किए हुए)

पानी – 6 से 8 कप

अन्य सामग्री

प्याज – 1 मध्यम (बारीक कटा हुआ)

अदरक-लहसुन का पेस्ट – 2 चम्मच

साबुत गरम मसाले

तेज पत्ता – 2

बड़ी इलायची – 1

दालचीनी – 1 इंच

लौंग – 4–5

काली मिर्च – 8–10 दाने

पाउडर मसाले

हल्दी – ½ चम्मच

धनिया पाउडर – 1 चम्मच

काली मिर्च पाउडर – ½ चम्मच

नमक – स्वादानुसार

तेल या घी – 2–3 चम्मच

गार्निश – हरा धनिया, नींबू का रस

बनाने की विधि

सबसे पहले पाए को अच्छी तरह धो लें।

प्रेशर कुकर में तेल या घी गर्म करें और प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें।

अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कच्ची महक खत्म होने तक भूनें।

हल्दी और धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

अब पाए और सभी साबुत मसाले डालकर 2 मिनट तक भूनें।

नमक और 6–8 कप पानी डालें, ताकि पाए पूरी तरह डूब जाएं।

कुकर बंद करें, तेज आंच पर 1 सीटी दें, फिर आंच धीमी कर 35–40 मिनट पकाएं।

प्रेशर निकलने पर सूप को छानें और कटोरे में निकालें।

ऊपर से काली मिर्च, हरा धनिया और नींबू का रस डालकर गरम-गरम परोसें।

सर्दियों में अगर आप मजबूत हड्डियां, बेहतर इम्युनिटी और एनर्जी चाहते हैं, तो पाया सूप को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। यह एक नेचुरल, पौष्टिक और बेहद असरदार सुपरफूड है।

