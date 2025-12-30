31 DECWEDNESDAY2025 3:15:29 AM
Nari

सर्दियों में सेहत का खजाना है पाया सूप, मजबूत हड्डियों के साथ मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे

  • Edited By Monika,
  • Updated: 30 Dec, 2025 01:46 PM
सर्दियों में सेहत का खजाना है पाया सूप, मजबूत हड्डियों के साथ मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे

नारी डेस्क : सर्दी के मौसम में शरीर को गर्माहट, ताकत और मजबूत इम्युनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में पाया सूप (Bone Broth Soup) एक बेहतरीन सुपरफूड माना जाता है। यह न सिर्फ हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देता है, बल्कि इम्युनिटी बढ़ाने से लेकर पाचन सुधारने तक कई फायदे पहुंचाता है। अच्छी बात यह है कि पाया सूप घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं सर्दियों में पाया सूप पीने के फायदे और इसकी आसान रेसिपी।

क्या है पाया सूप (Bone Broth Soup)?

पाया सूप दरअसल बकरी या भेड़ के पैरों (पाए) को धीमी आंच पर लंबे समय तक पकाकर तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में हड्डियों से निकलने वाला कोलेजन, मिनरल्स और प्रोटीन पानी में घुल जाते हैं, जिससे यह सूप बेहद पौष्टिक बन जाता है।

PunjabKesari

पाया सूप पीने के 5 बड़े फायदे

हड्डियों और जोड़ों को देता है मजबूती

पाया सूप कोलेजन, जिलेटिन, ग्लूकोजामाइन और कॉन्ड्रोइटिन का बेहतरीन स्रोत है।
यह जोड़ों के दर्द को कम करता है।
हड्डियों की कमजोरी दूर करता है।
घुटनों और कमर के दर्द में राहत देता है।

इम्युनिटी को करता है मजबूत: इस सूप में मौजूद मिनरल्स और अमीनो एसिड शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। नियमित सेवन से सर्दी-जुकाम और संक्रमण से बचाव होता है।

यें भी पढ़ें : सर्दियों के Superfoods जिन्हें अपनी प्लेट में जरूर शामिल करें

प्रोटीन से भरपूर, थकान करे दूर

पाया सूप एक नेचुरल प्रोटीन पावरहाउस है। 
यह कमजोरी दूर करता है।
शरीर को एनर्जी देता है।
सर्दियों में सुस्ती से बचाता है।

PunjabKesari

पाचन के लिए बेहद फायदेमंद

यह सूप हल्का होता है और आसानी से पच जाता है। 
यह आंतों की सेहत सुधारता है।
गैस और अपच की समस्या कम करता है।
पेट को अंदर से मजबूत बनाता है।

त्वचा और बालों के लिए वरदान

हाई कोलेजन के कारण पाया सूप।
त्वचा की इलास्टिसिटी बढ़ाता है।
झुर्रियों को कम करता है।
बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है।

यें भी पढ़ें : लोहे की कड़ाही में कौन-सा खाना नहीं बनाना चाहिए? जानिए सेहत से जुड़ी जरूरी बातें

घर पर पाया सूप बनाने की आसान रेसिपी

सामग्री
पाए – 4 से 6 (अच्छी तरह साफ किए हुए)
पानी – 6 से 8 कप

अन्य सामग्री
प्याज – 1 मध्यम (बारीक कटा हुआ)
अदरक-लहसुन का पेस्ट – 2 चम्मच

PunjabKesari

साबुत गरम मसाले 
तेज पत्ता – 2
बड़ी इलायची – 1
दालचीनी – 1 इंच
लौंग – 4–5
काली मिर्च – 8–10 दाने

यें भी पढ़ें : जापानी जानवर में मिला ऐसा बैक्टीरिया जो करेगा Cancer को जड़ से खत्म!

पाउडर मसाले 
हल्दी – ½ चम्मच
धनिया पाउडर – 1 चम्मच
काली मिर्च पाउडर – ½ चम्मच
नमक – स्वादानुसार
तेल या घी – 2–3 चम्मच
गार्निश – हरा धनिया, नींबू का रस

PunjabKesari

बनाने की विधि

सबसे पहले पाए को अच्छी तरह धो लें।
प्रेशर कुकर में तेल या घी गर्म करें और प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें।
अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कच्ची महक खत्म होने तक भूनें।
हल्दी और धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
अब पाए और सभी साबुत मसाले डालकर 2 मिनट तक भूनें।
नमक और 6–8 कप पानी डालें, ताकि पाए पूरी तरह डूब जाएं।
कुकर बंद करें, तेज आंच पर 1 सीटी दें, फिर आंच धीमी कर 35–40 मिनट पकाएं।
प्रेशर निकलने पर सूप को छानें और कटोरे में निकालें।
ऊपर से काली मिर्च, हरा धनिया और नींबू का रस डालकर गरम-गरम परोसें।

यें भी पढ़ें : सर्दियों में भी पाएं पिंक-ग्लोइंग स्किन, रसोई के 5 असरदार देसी नुस्खे जरूर आज़माएं

सर्दियों में अगर आप मजबूत हड्डियां, बेहतर इम्युनिटी और एनर्जी चाहते हैं, तो पाया सूप को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। यह एक नेचुरल, पौष्टिक और बेहद असरदार सुपरफूड है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it