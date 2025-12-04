सर्दियों में भी पाएं पिंक-ग्लोइंग स्किन, रसोई के 5 असरदार देसी नुस्खे जरूर आज़माएं

नारी डेस्क : सर्दियां शुरू होते ही जहां रजाई, कॉफी और गरम पकौड़ों का मज़ा बढ़ जाता है, वहीं हमारी स्किन के लिए परेशानियां भी साथ आने लगती हैं। ठंडी हवाएं स्किन से नमी खींच लेती हैं, जिससे चेहरा रूखा, बेजान और खुरदुरा दिखने लगता है। ऐसे मौसम में सिर्फ़ बाहरी क्रीम या सीरम काफी नहीं होते असली ग्लो तभी आता है जब स्किन को अंदर से पोषण मिले। हमारी रसोई में मौजूद कई सरल और सुरक्षित चीज़ें स्किन को बिना केमिकल के मुलायम, गुलाबी और हेल्दी बना सकती हैं। ये वही नुस्खे हैं जिन्हें दादी–नानी सालों से अपनाती आई हैं। अगर आप इस सर्दी में बिना मेकअप के नैचुरल पिंक ग्लो पाना चाहती हैं, तो ये घरेलू उपाय आपकी स्किन को जादुई तौर पर बदल देंगे।

गुलाबी निखार के लिए गुलाब जल + शहद टोनर

फायदे: गुलाब जल पोर्स टाइट करता है और स्किन को ताजगी देता है।

शहद एक नैचुरल मॉइस्चराइज़र है, जो स्किन में नमी लॉक करता है।

कैसे बनाएं: एक छोटी बोतल में बराबर मात्रा में गुलाब जल और शहद मिला लें।

कैसे लगाएं: चेहरा धोने के बाद कॉटन पैड से पूरे चेहरे पर लगाएं।

यह टोनर तुरंत स्किन को नरमी, नमी और हल्का गुलाबी ग्लो देता है।

चुकंदर का फेस पैक

चुकंदर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन का खजाना है। यह चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर नेचुरल पिंक टोन देता है।

कैसे बनाएं: आधा चुकंदर कद्दूकस करें।

1 चम्मच दूध या दही मिलाएं और पेस्ट बनाएं।

कैसे लगाएं: चेहरे पर 10–15 मिनट लगाकर रखें और गुनगुने पानी से धो लें।

सिर्फ 1–2 बार यूज़ से भी चेहरा नेचुरली रौशन और गुलाबी दिखने लगता है।

दूध + बादाम का सौम्य फेस स्क्रब

सर्दियों में डेड स्किन हटाना बहुत ज़रूरी है ताकि ग्लो बाहर आ सके।

कैसे बनाएं: 6 भीगे हुए बादाम पीस लें।

थोड़ा दूध मिलाकर पेस्ट तैयार करें।

कैसे लगाएं: 3–5 मिनट हल्के हाथों से मसाज करें और धो लें।

यह स्क्रब स्किन को मुलायम, साफ और ब्राइट बनाता है।

हल्दी–दही का इंस्टेंट ग्लो मास्क

हल्दी सूजन, दाग-धब्बों और रूखेपन को शांत करती है। दही स्किन को ठंडक और पोषण देता है।

कैसे बनाएं: 2 चम्मच दही + एक चुटकी हल्दी अच्छी तरह मिलाएं।

कैसे लगाएं: 10 मिनट चेहरे पर लगाकर रखें और धो लें।

इससे चेहरे पर तुरंत ताजगी और नेचुरल ग्लो आता है।

ठंडे दूध के छींटे सबसे आसान तरीका

अगर समय कम है, तो यह सबसे सरल तरीका है।

कैसे करें: चेहरा धोकर उस पर ठंडे दूध के छींटे मारें या कॉटन से लगाएं।

रोज़ यूज़ करने पर स्किन मुलायम, चमकदार और गुलाबी दिखने लगती है।

सर्दियों में गुलाबी और हेल्दी स्किन के लिए एक्स्ट्रा टिप्स

पानी खूब पिएं: ठंड में प्यास कम लगती है, लेकिन डिहाइड्रेशन स्किन को बेजान बना देता है।

विटामिन C वाली चीजें खाएं: संतरा, अनार, आंवला स्किन को अंदर से ग्लो देते हैं।

हार्श सोप न यूज़ करें: ये स्किन को और ड्राई बनाते हैं।

सॉफ्ट फेस वॉश चुनें: स्लो-फोमिंग और माइक्रो-हाइड्रेटिंग बेहतर होते हैं।

नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं: गीली स्किन पर लगाने से नमी लॉक रहती है।