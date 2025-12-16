17 DECWEDNESDAY2025 6:34:56 PM
जिस देश ने ‘Dhurandhar’ को किया था बैन अब वहीं जमकर कर रहा तारीफ, कही ये बड़ी बात...

  • Edited By Monika,
  • Updated: 16 Dec, 2025 03:51 PM
जिस देश ने ‘Dhurandhar’ को किया था बैन अब वहीं जमकर कर रहा तारीफ, कही ये बड़ी बात...

नारी डेस्क : रणवीर सिंह की एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ ने भारत के बाद अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी जबरदस्त चर्चा बटोर ली है। फिल्म को वहां के दर्शकों से खूब सराहना मिल रही है और सोशल मीडिया पर भी इसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं।

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन जैसे दमदार सितारों से सजी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म ने महज 5 दिनों में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर’ का क्रेज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान में भी फिल्म ने लोगों का दिल जीत लिया है।

पाकिस्तानी दर्शकों को क्यों पसंद आई ‘धुरंधर’?

फिल्म में दिखाए गए कुछ दृश्य और लोकेशन्स पाकिस्तान से मिलते-जुलते नजर आते हैं, जिसे वहां के दर्शकों ने खास तौर पर सराहा है। ‘धुरंधर’ में लुधियाना के खेड़ा गांव को कराची के ल्यारी इलाके जैसा दिखाया गया है, जिसे देखकर पाकिस्तानी दर्शक काफी प्रभावित हुए हैं। कराची के जाने-माने वकील और लेखक सादिक सुलेमान ने फिल्म की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, “मैंने सोचा था कि यह भी बाकी बॉलीवुड फिल्मों की तरह होगी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी इलाकों को दिखाया गया है, वह वाकई हैरान करने वाला है।

डायरेक्शन और रिसर्च की हो रही तारीफ

सादिक सुलेमान ने बताया कि उन्होंने फिल्म के कुछ सीन अपने माता-पिता को भी दिखाए, जो 60 के दशक में कराची के मीठादर और खरादर इलाकों में रह चुके हैं। उनके पिता ने भी कहा कि फिल्म में दिखाया गया इलाका उन्हें बिल्कुल असली ल्यारी जैसा लगा। इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर आदित्य धर की जमकर सराहना की। इसके अलावा फिल्म में दिखाए गए पाकिस्तानी किरदारों रहमान डकैत और असलम चौधरी की बारीक प्रस्तुति को भी खूब पसंद किया जा रहा है।

बॉक्स ऑफिस पर भी मचा रही है बवंडर

फिल्म ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 5 दिनों में 159.40 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है और बॉक्स ऑफिस पर इसका जलवा लगातार बना हुआ है। भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में मिल रही पॉजिटिव प्रतिक्रिया ने फिल्म की सफलता को और मजबूत कर दिया है।

