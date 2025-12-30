31 DECWEDNESDAY2025 3:17:56 AM
नए साल से पहले कई परिवारों की उजड़ी खुशियां, खाई में बस गिरने से 7 सवारियों की मौत

  • Updated: 30 Dec, 2025 02:04 PM
नए साल से पहले कई परिवारों की उजड़ी खुशियां, खाई में बस गिरने से 7 सवारियों की मौत

नारी डेस्क: नए साल से पहले कई घरों के चिराग बुझ गए, अनेक परिवारों की खुशियां उजड़ गईं। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले में सुबह- सुबी भयानक बस हादसा हो गया जिसमें सवर 7 लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन अन्य यात्री घायल हो गए । हादसा उस समय हुआ जब यात्रियों को लेकर अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट से नैनीताल जिले के रामनगर जा रही बस भिकियासैंण से छह किलोमीटर पहले अनियंत्रित होकर खाई में गिर गयी । 
 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है । एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) की टीमें मौके पर पहुंची तथा बचाव एवं राहत कार्य चलाया ।  दुर्घटना में छह व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि एक अन्य ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ा ।  हादसे में चालक सहित 12 लोग घायल हो गए जिन्हें खाई से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है । हादसे के वक्त बस में 18- 19 यात्री सवार थे । 
 

 घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और राहत-बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 5 पुरुष हैं और 2 महिलाएं। जहां दुनिया नए साल की आगमन की तैयारी में जुटी है वहीं इस तरह की घटनाओं ने डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस हादसे ने कई घरों की खुशियां छिन ली।
 

