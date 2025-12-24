दोस्त सतीश कौशिक के जाने के बाद इस एक्टर ने संभाला था अनुपम खेर को

25 DECTHURSDAY2025 12:00:47 PM
नारी डेस्क: अनुपम खेर ने अपने प्यारे दोस्त अनिल कपूर के लिए एक बहुत ही खास विश की है जो बुधवार को 69 साल के हो गए हैं। खेर ने सोशल मीडिया पर 'नायक' एक्टर के लिए एक प्यारा बर्थडे मैसेज अपलोड करते हुए कहा- "मेरे सबसे प्यारे, सबसे प्यारे दोस्त, अनिल, तुम्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे, एक लंबी और हेल्दी जिंदगी, शांति, कामयाबी और भी कामयाबी। तुम एक बहुत अच्छे दोस्त, एक बहुत अच्छे इंसान और एक बहुत अच्छे एंकर हो।" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

साथ में बिताई अपनी शांत सुबहों और अपनी ज़िंदगी में अनिल की मौजूदगी को याद करते हुए, उन्होंने कहा- "हम एक-दूसरे को कई सालों से जानते हैं, और हमें एक-दूसरे को पूरी तरह समझने में थोड़ा समय लगा। लेकिन तुम्हारे साथ मेरी सुबहें, जब तुम ज़्यादा बात नहीं करते, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पल होते हैं। मैं पहले मज़ाक में कहता था कि तुम्हें मेरा नाम अपने राशन कार्ड में डाल देना चाहिए, लेकिन अब यह ज़रूरी नहीं है, मैं तुम्हारी जिंदगी में हूं। तुम जैसे है वैसे होने के लिए शुक्रिया। दयालु, हमदर्द, एक इंसान और एक एक्टर के तौर पर शानदार।" 


अनिल एक्टर की तारीफ़ करते हुए खेर ने कहा- "तुम एक शानदार एक्टर हो। मैं हमेशा तुमसे कहता हूं कि एक इंसान के तौर पर तुम्हारे पास एक मॉडर्न विज़न और देसी समझ है। और मैं कभी-कभी यह सोचकर बहुत खुश हो जाता हूं कि तुम मेरी जगह में, खासकर मेरी ज़िंदगी के इस पड़ाव पर जो योगदान देते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं आप सबसे अच्छे हैं।" खेर ने आगे माना कि उनके करीबी दोस्त और एक्टर सतीश कौशिक के गुज़र जाने के बाद वे अनिल पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे।
 

एक्टर ने कहा- "सतीश के जाने के बाद, मुझे पता है कि मैं आप पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था और आप यह बात चुपचाप समझते हैं और आप मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत चुपचाप मेरे साथ। मुझे यह पता है"। उन्होंने कहा-  "आपका साल और साल शानदार परफॉर्मेंस से भरा हो। आप पहले से ही इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बार फिर जन्मदिन मुबारक हो।ढेर सारा प्यार। इमोशनल होने से पहले, मैं आपसे कहना चाहता हूं। जन्मदिन मुबारक हो। लंबी उम्र जियो,"।


 

