आउट होने के बाद विराट कोहली ने किया ऐसा इशारा जिसे देख फैंस की बड़ी धड़कनें

नारी डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में एडिलेड ओवल में लगातार दूसरी बार शून्य पर आउट होने के बाद स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने पवेलियन लौटते समय प्रशंसकों को अलविदा कहते हुए हाथ उठाया, जिससे उनके भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गईं। पर्थ में आठ गेंदों पर शून्य पर आउट होने के बाद, विराट एडिलेड में वापसी नहीं कर पाए जहां उनका रिकॉर्ड बेहतरीन है। तेज़ गेंदबाज़ जेवियर बार्टलेट ने उन्हें चार गेंदों पर शून्य पर आउट कर दिया।

36 वर्षीय बल्लेबाज़ के पवेलियन लौटते ही ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने उनका खूब स्वागत किया, जो मैदान पर उनका 'अंतिम नृत्य' देखने आए थे। विराट ने अपने दस्ताने हाथ में लेकर हाथ उठाकर उनकी तालियों का स्वागत किया, मानो उन्हें अलविदा कह रहे हों। हालांकि यह मैदान पर उनका आखिरी मैच हो सकता है, लेकिन विराट के इस कदम ने किसी बड़ी बात की अटकलों को हवा दे दी, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि लगातार दो शून्य पर आउट होने के बाद वह वनडे से संन्यास ले सकते हैं।



इस साल, नौ मैचों में विराट ने नौ एकदिवसीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने नौ पारियों में 34.37 की औसत से 275 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्द्धशतक शामिल हैं। उन्होंने मार्च में भारत की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने पांच मैचों में 54.50 की औसत से 218 रन बनाए थे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ एक शतक और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रनों की शानदार पारी शामिल थी। हालांकि, तब से एकदिवसीय मैच नहीं खेलने के कारण शायद उनकी लय और फॉर्म में कमी आई है, जिसे यह बल्लेबाज अपने 2027 क्रिकेट विश्व कप के सपने को जीवित रखने के लिए सुधारने की उम्मीद कर रहा होगा।

