सहेली ही बनी दुशमन! अपने दरिंदे पिता व दो दोस्तों के किया हवाले, 12 दिनों तक बंधक बनाकर किया घिनौना काम

नारी डेस्क : हापुड़ जिले के पिलखुवा क्षेत्र से 14 वर्षीय नाबालिग के साथ हैवानियत का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि किशोरी को उसकी सहेली ने बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया, जहां सहेली और उसके रिश्ते के भाई ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बेहोशी का फायदा उठाते हुए सहेली के पिता और उनके दो दोस्तों ने किशोरी को 13 से 25 नवंबर तक बंधक बनाकर लगातार सामूहिक दुष्कर्म किया।

नशीला पदार्थ पिलाकर कमरे में बंद किया

होश में आने पर नाबालिग ने खुद को एक बंद कमरे में पाया, जहां तीनों आरोपित मौजूद थे। पीड़िता के अनुसार, कई दिनों तक उसे उसी कमरे में कैद कर रखा गया। विरोध करने पर धमकाया गया, मारपीट की गई और बार-बार नशीला पदार्थ दिया गया ताकि वह प्रतिरोध न कर सके।

25 नवंबर को बेसुध मिली पीड़िता

13 नवंबर की शाम किशोरी अचानक लापता हो गई थी। मां ने पिलखुवा कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। लगातार दौड़-भाग करने के बावजूद थाना पुलिस कार्रवाई टालती रही। एक स्थानीय व्यक्ति से सूचना मिलने पर 25 नवंबर को मां आरोपितों के घर पहुंचीं। वहां एक कमरे में उनकी बेटी अचेत पड़ी मिली। उसकी हालत गंभीर होने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

होश आने के बाद खुलासा

होश आने पर किशोरी ने मां को पूरी घटना बताई कैसे सहेली धोखे से घर ले गई, नशीला पदार्थ पिलाया और फिर सहेली के पिता व दो दोस्तों ने रोजाना उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने बताया कि उनके पति किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, इसलिए घर की जिम्मेदारी वह अकेले श्रम-मजदूरी करके उठाती हैं। ऐसे में बेटी का लापता होना और फिर इस हालत में मिलना उनके लिए भारी सदमा था। मां ने यह भी आरोप लगाया कि थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में ढिलाई बरती और आरोपितों को समझौता कराने का पूरा मौका दिया।

दो आरोपी गिरफ्तार

थाना स्तर पर कार्रवाई न होने पर महिला ने एसपी (SP) से शिकायत की। इसके बाद पिलखुवा पुलिस ने 29 नवंबर को सहेली के पिता और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। तीसरे आरोपी और सहेली के रिश्ते के भाई की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील है और पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है।

आरोपीयों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और POCSO अधिनियम के तहत निम्न धाराओं में केस दर्ज किया है। सामूहिक बलात्कार, अवैध कारावास, जहर देकर चोट पहुंचाना, अपहरण POCSO एक्ट की संबंधित धाराएं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

