पंजाबी संगीत जगत में शोक की लहर: मास्टर सलीम के पिता का निधन

नारी डेस्क: प्रसिद्ध पंजाबी गायक मास्टर सलीम के पिता पूरन शाह कोटी का निधन हो गया है। उनके निधन से पूरे पंजाबी संगीत और कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। हंस राज हंस सहित कई प्रमुख हस्तियां मास्टर सलीम से मिलकर दुख व्यक्त करने पहुंचीं। पूरन शाह कोटी पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 72 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर आते ही कलाकारों, प्रशंसकों और शुभचिंतकों में गहरा दुख देखा गया।

संगीत के प्रति योगदान और प्रेरणा

बताया जाता है कि पूरन शाह कोटी ने अपने बेटे मास्टर सलीम को बचपन से ही संगीत के प्रति प्रेरित किया। हर कठिन दौर में उन्होंने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। मास्टर सलीम कई मंचों पर यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनके पिता का मार्गदर्शन और आशीर्वाद ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह रहा है।

कलाकारों और प्रशंसकों की प्रतिक्रिया

निधन की सूचना मिलते ही पंजाबी संगीत जगत के कई नामी कलाकारों, संगीतकारों और सामाजिक हस्तियों ने सोशल मीडिया पर शोक संदेश साझा किए। लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रशंसकों ने भी मास्टर सलीम के साथ दुख साझा करते हुए उन्हें इस कठिन समय में धैर्य रखने की कामना की।

हंस राज हंस ने जताया शोक

पूर्व सांसद एवं प्रसिद्ध गायक हंस राज हंस मास्टर सलीम के निवास स्थान पहुंचे और परिवार से मिलकर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि पूरन शाह कोटी एक सादगीपूर्ण और सम्मानित व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जाना न केवल परिवार के लिए, बल्कि पूरे कला जगत के लिए भी बड़ी क्षति है।

पूरन शाह कोटी का जाना पंजाबी संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनके द्वारा बेटे को दी गई प्रेरणा और आशीर्वाद हमेशा याद रहेंगे।

