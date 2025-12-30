31 DECWEDNESDAY2025 3:18:54 AM
विजय देवरकोंडा की 2026 में दुल्हन बनेंगी रश्मिका मंदाना? तय हुई शादी की तारीख

  • Updated: 30 Dec, 2025 05:52 PM
नारी डेस्क : साउथ सिनेमा से जुड़ी एक बड़ी और दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाली खबर सामने आ रही है। लंबे समय से रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रहे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। भले ही दोनों ने अब तक अपने रिश्ते पर खुलकर बात न की हो, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कपल ने शादी की तारीख, वेन्यू और थीम तक फाइनल कर ली है।

2026 में बजेगी वेडिंग बेल्स

रिपोर्ट के अनुसार, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना साल 2026 में शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दोनों की शादी 26 फरवरी 2026 को राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर में हो सकती है। यह वेडिंग एक भव्य हेरिटेज पैलेस में आयोजित की जाएगी, जहां शाही अंदाज़ और परंपराओं का शानदार संगम देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कपल ने उदयपुर की कई ऐतिहासिक प्रॉपर्टीज देखने के बाद एक खास महल को अपनी शादी के लिए फाइनल किया है। एक करीबी सूत्र ने बताया, विजय और रश्मिका ने अपनी शादी के लिए उदयपुर की एक हेरिटेज प्रॉपर्टी चुन ली है। 26 फरवरी को शादी होने की पूरी तैयारी है।

रॉयल लेकिन इंटीमेट होगी शादी

हालांकि शादी का अंदाज़ रॉयल होगा, लेकिन इसका स्वरूप बेहद निजी और इंटीमेट रहने वाला है। कहा जा रहा है कि समारोह में सिर्फ परिवार के सदस्य और बेहद करीबी रिश्तेदार ही शामिल होंगे। फिलहाल यह साफ नहीं है कि शादी के बाद इंडस्ट्री फ्रेंड्स के लिए कोई ग्रैंड रिसेप्शन रखा जाएगा या नहीं।

सीक्रेट सगाई की भी उड़ चुकी हैं खबरें

गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर 2025 में दोनों की सीक्रेट सगाई की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं। बताया गया था कि यह सगाई बेहद सादगी से, सिर्फ परिवार की मौजूदगी में हुई थी। हालांकि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना में से किसी ने भी अब तक न तो अपने रिश्ते, न सगाई और न ही शादी को लेकर आधिकारिक पुष्टि की है। इसके बावजूद फैंस दोनों को दूल्हा-दुल्हन के रूप में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। 

