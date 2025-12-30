रेखा ने अमिताभ बच्चन के नाती पर लुटाया प्यार तो यूजर्स ने किया ट्रोल

नारी डेस्क : एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा अपने लविंग नेचर और फैंस के प्रति अपनत्व के लिए जानी जाती हैं। हालांकि, हाल ही में उनका एक बर्ताव सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। रेखा ने फिल्म 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के पोस्टर को चूमकर आशीर्वाद दिया, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा।

फिल्म 'इक्कीस', जो श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी है, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। वहीं, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा बड़े पर्दे पर 'द आर्चीज' के बाद डेब्यू करने जा रहे हैं। मुंबई में आयोजित इस स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए, जिनमें सलमान खान, सनी देओल और बॉबी देओल शामिल थे। रेखा की उपस्थिति ने इस इवेंट की शोभा बढ़ा दी।

रेखा जब रेड कारपेट पर पहुंचीं, तो सबसे पहले उन्होंने धर्मेंद्र के पोस्टर के सामने रुककर दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया। इसके बाद रेखा ने अगस्त्य नंदा के पोस्टर के सामने हाथ फेरा और फिर फ्लाइंग किस करके आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया के लिए मुस्कुराते हुए पोज़ दिए और फिल्म देखने अंदर चली गईं।

हालांकि रेखा के इस सादगी भरे अंदाज को अक्सर फैंस पसंद करते हैं, लेकिन इस बार उनके इस व्यवहार को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स नाराज़ नजर आए। कई यूजर्स ने इसे “क्रिंज” और “टू मच” बताया। एक यूजर ने लिखा, “लगता है रेखा अब भी अमिताभ के अफेयर को याद दिलाना चाहती हैं।” एक अन्य ने कहा, “ये सिर्फ अटेंशन के लिए किया गया है, इसमें कुछ आइकॉनिक नहीं है।” फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।