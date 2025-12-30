31 DECWEDNESDAY2025 3:17:41 AM
Nari

रेखा ने अमिताभ बच्चन के नाती पर लुटाया प्यार तो यूजर्स ने किया ट्रोल

  • Edited By Monika,
  • Updated: 30 Dec, 2025 04:34 PM
रेखा ने अमिताभ बच्चन के नाती पर लुटाया प्यार तो यूजर्स ने किया ट्रोल

नारी डेस्क : एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा अपने लविंग नेचर और फैंस के प्रति अपनत्व के लिए जानी जाती हैं। हालांकि, हाल ही में उनका एक बर्ताव सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। रेखा ने फिल्म 'इक्कीस' की स्क्रीनिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के पोस्टर को चूमकर आशीर्वाद दिया, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा।

फिल्म 'इक्कीस', जो श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी है, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। वहीं, अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा बड़े पर्दे पर 'द आर्चीज' के बाद डेब्यू करने जा रहे हैं। मुंबई में आयोजित इस स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए, जिनमें सलमान खान, सनी देओल और बॉबी देओल शामिल थे। रेखा की उपस्थिति ने इस इवेंट की शोभा बढ़ा दी।

रेखा जब रेड कारपेट पर पहुंचीं, तो सबसे पहले उन्होंने धर्मेंद्र के पोस्टर के सामने रुककर दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया। इसके बाद रेखा ने अगस्त्य नंदा के पोस्टर के सामने हाथ फेरा और फिर फ्लाइंग किस करके आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया के लिए मुस्कुराते हुए पोज़ दिए और फिल्म देखने अंदर चली गईं।

यें भी पढ़ें : सर्दियों में सेहत का खजाना है पाया सूप, मजबूत हड्डियों के साथ मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे

हालांकि रेखा के इस सादगी भरे अंदाज को अक्सर फैंस पसंद करते हैं, लेकिन इस बार उनके इस व्यवहार को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स नाराज़ नजर आए। कई यूजर्स ने इसे “क्रिंज” और “टू मच” बताया। एक यूजर ने लिखा, “लगता है रेखा अब भी अमिताभ के अफेयर को याद दिलाना चाहती हैं।” एक अन्य ने कहा, “ये सिर्फ अटेंशन के लिए किया गया है, इसमें कुछ आइकॉनिक नहीं है।” फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it