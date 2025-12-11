13 DECSATURDAY2025 8:07:29 PM
करिश्मा कपूर से शादी करना चाहते थे Akshaye Khanna लेकिन Babita ने नहीं बसने दिया बेटी का घर

  11 Dec, 2025
नारी डेस्कः बॉलीवुड में इस समय अक्षय खन्ना का नाम बोल रहा है, उनकी एक्टिंग और डांस मूव के खूब चर्चे हो रहे हैं और उसी के साथ उनकी एक पुरानी वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें वह ब्राइड बनी करिश्मा कपूर के हाथों पर किस करते नजर आ रहे हैं।  पुराने किस्सों में अब ये किस्सा इस समय काफी वायरल हो रहा है कि करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार की शादी की बात हुई थी और करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने विनोद कुमार को दोनों की शादी का प्रस्ताव भी दिया था लेकिन बात बनी नहीं। हालांकि कई भी दोनों परिवारों और एक्टर्स की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई।

एक दूसरे को प्यार करते थे अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर 

भई खबरें तो कहती हैं कि एक समय अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर के बीच गहरा प्यार था और दोनों शादी करने वाले थे। अजय देवगन से अलग होने के बाद करिश्मा अक्षय के करीब आ गईं थी। रणधीर कपूर ने भी विनोद खन्ना से उनका रिश्ता तय करने की बात कही लेकिन इस रिश्ते में भी करिश्मा की मां बबीता ने विरोध किया और हालात बदल दिए क्योंकि उनकी मां बबीता को लगता था कि करिश्मा उस समय करियर के अहम मोड़ पर थी। बात यहीं टूट गई लेकिन प्राइवेसी पसंद करने वाले अक्षय ने कभी अपने ब्रेकअप पर बात नहीं की और ना ही इस चैप्टर को कभी किसी के सामने रखा हालांकि जब करिश्मा की शादी संजे कपूर से हुई तो वह इस शादी में शरीक भी रहे और उन्होंने दुल्हन बनी करिश्मा का हाथ चूमकर उन्हें विश किया था। यह वीडियो इस समय काफी वायरल हो रही है। 
अक्षय खन्ना और एश्वर्या राय बच्चन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा

अक्षय खन्ना और एश्वर्या राय बच्चन से जुड़ा भी एक दिलचस्प किस्सा है जो बहुत कम लोगों को पता है कि अक्षय खन्ना कभी ऐश्वर्या राय के बहुत बड़े प्रशंसक थे। 'आ अब लौट चलें' और बाद में 'ताल' में एक साथ काम करने वाले अक्षय को ऐश्वर्या की खूबसूरती बहुत भाती थी। अपनी फिल्म 'इत्तेफाक' के प्रमोशन के दौरान अक्षय से जब करण जौहर ने अपने टॉक शो में बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत महिला का नाम पूछा गया तो बिना हिचकिचाए उन्होंने ऐश्वर्या राय का नाम लिया और कहा, "जब भी मैं उनसे मिलता हूं, मेरी नजरें उनसे हटती ही नहीं हैं। पुरुषों के लिए यह शर्मनाक होता है कि वो किसी को घूरते रहे। लेकिन ऐश्वर्या से नजरें न हटा पाने की मुझे आदत नहीं है। आप पागलों की तरह उन्हें देखते ही रह जाते हैं।"


 

Got it