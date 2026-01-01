01 JANTHURSDAY2026 10:04:41 PM
Nari

कमर के साइज से डायबिटीज और फैटी लिवर का लगाएं पता, ज्यादा मोटापा है खतरनाक

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 01 Jan, 2026 06:24 PM
कमर के साइज से डायबिटीज और फैटी लिवर का लगाएं पता, ज्यादा मोटापा है खतरनाक

नारी डेस्क:  पेट की चर्बी, जिसे कमर के घेरे जैसे एक आसान तरीके से मापा जा सकता है फैटी लिवर और डायबिटीज के खतरे का पता लगाने का एक बहुत मज़बूत तरीका है। यह क्लिनिकली भी बहुत ज़रूरी है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पता लगाने के मानदंडों में से एक है। ज़्यादा पेट की चर्बी सेंट्रल ओबेसिटी का एक मार्कर है। आसान शब्दों में, हम इसे अंगों के आसपास की चर्बी कह सकते हैं। यह ज़्यादा चर्बी इन्फ्लेमेटरी मार्कर को बढ़ाती है और फ्री फैटी एसिड को बढ़ा सकती है, जो लिवर तक पहुंचने पर लिवर में सूजन पैदा करते हैं। वे लिवर में जमा हो जाते हैं और आखिरकार लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और निशान बना सकते हैं। जिससे फाइब्रोसिस होता है।


यह भी पढ़ें:  जब लोकल ट्रेन में गिर गए थे गोविंदा, देखते ही चिल्लाने लगी थी मां
 

कमर को मापने का तरीका 

इसे पेट के चारों ओर, हिप बोन्स के ठीक ऊपर मापा जाना चाहिए। पेट की परिधि के लिए जो रेंज बताई गई है वह पुरुषों के लिए है। अगर यह 40 इंच या 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो उन्हें फैटी लिवर होने का ज़्यादा खतरा होता है। महिलाओं में अगर यह 35 इंच या 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो इसे असामान्य माना जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च की अलग-अलग स्टडीज़ और सिफारिशों से पता चलता है कि भारतीयों के लिए कट-ऑफ कम होना चाहिए। पुरुषों के लिए इसे असामान्य माना जाएगा अगर यह 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और महिलाओं में यह असामान्य है अगर यह 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। 


कमर की बढ़ोतरी खतरे की निशानी

भारतीयों में लीन फैट फेनोटाइप ज़्यादा आम है, जिसका सीधा मतलब है कि पश्चिमी देशों के लोगों की तुलना में कम वज़न या कम BMI पर भी हमें मेटाबॉलिक से जुड़ी लिवर की बीमारी या डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए कमर के घेरे में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर को काफी बढ़ा सकती है। कई रिसर्च स्टडीज़ की गई हैं और वे एक बहुत मज़बूत संबंध दिखाती हैं कि कमर के घेरे में हर 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी फैटी लिवर के खतरे को 20% तक बढ़ा सकती है। इसी तरह, अगर हम लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं और सख्त डाइट और एक्सरसाइज़ से कमर का घेरा कम कर पाते हैं, तो यह लिवर फैट को 30 से 50% तक कम कर सकता है। जबकि कमर का घेरा फैटी लिवर के लिए एक ज़रूरी रिस्क फैक्टर है, यह डायबिटीज़ से भी बहुत मज़बूती से जुड़ा हुआ है।
 

यह भी पढ़ें:  नए साल में इस दिन लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण


टाइप 2 डायबिटीज की भी हो सकती है जांच

कमर के घेरे के मामले में डायबिटीज के लिए कट-ऑफ समान हैं। जब हम क्लिनिकली जांच करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक और महत्वपूर्ण टूल कमर-हिप रेशियो है। टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम का आकलन करने के लिए कमर-हिप रेशियो, कमर के घेरे या बॉडी मास इंडेक्स से ज़्यादा मज़बूत प्रेडिक्टर है। पुरुषों के लिए कमर-हिप रेशियो की सामान्य रेंज अगर 0.90 से ज़्यादा है तो इसे असामान्य माना जाता है, महिलाओं में अगर यह 0.85 से ज़्यादा है तो इसे असामान्य माना जाता है और अलग-अलग स्टडीज़ से पता चला है कि ज़्यादा कमर-हिप रेशियो ज़्यादा फास्टिंग ग्लूकोज, ज़्यादा HBA1C से जुड़ा होता है और कमर-हिप रेशियो में 0.01 की छोटी सी बढ़ोतरी भी डायबिटीज के जोखिम को काफी बढ़ा सकती है। कमर-हिप रेशियो को कमर के घेरे को हिप के घेरे से डिवाइड करके मापा जाता है। कमर का घेरा आमतौर पर नाभि के ऊपर मापा जाता है, और हिप का घेरा आमतौर पर कूल्हों के सबसे चौड़े हिस्से पर मापा जाता है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it