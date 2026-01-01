01 JANTHURSDAY2026 10:03:36 PM
New Year 2026 पर Isha Deol को सताई अपने पापा की याद, खास Post किया शेयर

  01 Jan, 2026
New Year 2026 पर Isha Deol को सताई अपने पापा की याद, खास Post किया शेयर

नारी डेस्क : बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने न्यू ईयर 2026 के मौके पर अपने दिवंगत पिता और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर की है। ईशा की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस पोस्ट पर उनके भाई बॉबी देओल ने भी रिएक्ट किया, जिससे यह पल और भी खास बन गया।

ईशा ने न्यू ईयर पर पापा को किया याद

ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वह आसमान की ओर इशारा करती नजर आ रही हैं और बैकग्राउंड में चांद भी दिखाई दे रहा है। एक तस्वीर पर ईशा ने लिखा, ‘लव यू पापा…’, जिसने फैंस को भावुक कर दिया। इसके साथ ही पोस्ट के कैप्शन में ईशा ने लिखा, खुश, धन्य और मजबूत रहो। आप सभी को बहुत-बहुत प्यार।

बॉबी देओल ने किया रिएक्ट

तस्वीरों में ईशा ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं और उन्होंने सिर पर ‘Happy New Year’ लिखा हुआ क्राउन पहना हुआ है। जैसे ही ईशा ने यह पोस्ट शेयर की, उनके भाई और धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल ने कमेंट बॉक्स में हार्ट इमोजी शेयर कर अपना प्यार और समर्थन जताया।

न्यू ईयर पर रिलीज हुई धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म

गौरतलब है कि न्यू ईयर 2026 के मौके पर 1 जनवरी को धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह था और सोशल मीडिया पर इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ‘इक्कीस’ में धर्मेंद्र के साथ अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया और जयदीप अहलावत अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं।

2025 में बॉलीवुड ने खोया था अपना दिग्गज सितारा

बता दें कि साल 2025 में बॉलीवुड ने धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार को खो दिया था। 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में अभिनेता का निधन हो गया था, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी।
 

