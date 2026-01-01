Tara Sutaria को बदनाम करने का खुला राज, इन्फ्लुएंसर को ऑफर हुए 6000

नारी डेस्क : बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया (Tara Sutaria) सोशल मीडिया विवादों में फिर से चर्चा में हैं। हाल ही में एपी ढिल्लों के लाइव कॉन्सर्ट में उनकी एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने और एपी ढिल्लों ने स्टेज पर डांस किया। इस वीडियो के चलते सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है कि तारा को बदनाम करने के लिए इन्फ्लुएंसर को 6000 रुपये ऑफर किए गए थे।

इन्फ्लुएंसर ने किया खुलासा

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दावा किया कि उन्हें तारा सुतारिया के खिलाफ कंटेंट बनाने के लिए टॉकिंग प्वॉइंट्स की लिस्ट भेजी गई थी। इसके मुताबिक, इन्फ्लुएंसर को केवल 8 पॉइंट्स पर वीडियो या पोस्ट बनानी थीं और वीडियो अपलोड करने के एक घंटे बाद पेमेंट मिलने की बात कही गई थी।

तारा ने शेयर की लिस्ट और किया खुलासा

तारा सुतारिया ने इस सूची को साझा किया, जिसमें उनके खिलाफ अपमानजनक कमेंट्स शामिल थे, जैसे: तारा गोल्ड डिगर हैं, तारा केवल वीर के पैसे के लिए उनके साथ हैं। ‘हर लड़के का नाइटमेयर’ तारा ने इस पूरे मामले की निंदा करते हुए लिखा कि यह सब घिनौना और पैसे लेकर किया गया पीआर है। उन्होंने कहा लोगों को मेरा खुश रहना चुभता है, जो खुद खुश नहीं हैं। मैं सच को साझा करने से नहीं रुकूंगी।

वीर पहाड़िया ने दिया समर्थन

तारा ने सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर का वीडियो री-शेयर किया और पेड नेगेटिव पीआर की निंदा की। उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने भी खुलकर उनका समर्थन किया और लिखा, “मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।” वायरल वीडियो में तारा और एपी ढिल्लों ने ‘थोड़ी सी दारू’ गाने पर स्टेज पर डांस किया था। वहीं, वीर पहाड़िया भी वीडियो में गाने पर थिरकते और मुस्कुराते नजर आए। तारा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जो मीडिया नहीं दिखाएगा सच। वीर ने पहले ही स्पष्ट किया था कि उनका रिएक्शन किसी दूसरे गाने का था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे ‘थोड़ी सी दारू’ के वीडियो से जोड़ दिया गया।

तारा सुतारिया की अपकमिंग फिल्में

वर्कफ्रंट की बात करें तो तारा सुतारिया को आखिरी बार फिल्म ‘अपूर्वा’ में देखा गया था, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई थी। यह फिल्म उनके करियर की पहली महिला प्रधान थ्रिलर थी और दर्शकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया भी मिली। इसके बाद खबरें हैं कि तारा सुतारिया यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ में नजर आ सकती हैं। इस फिल्म को ईद के मौके पर 19 मार्च, 2026 को रिलीज़ किया जाएगा।