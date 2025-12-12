13 DECSATURDAY2025 8:19:36 PM
Nari

दीवारों को दें Eco-Friendly और Stylish टच, यहां देखें Design

  • Edited By Monika,
  • Updated: 12 Dec, 2025 07:40 PM
दीवारों को दें Eco-Friendly और Stylish टच, यहां देखें Design

नारी डेस्क : अपने लिविंग रूम, बेडरूम और किचन की दीवारों को सजाने के लिए अब लोग भारी या प्लास्टिक वाले शोपीस की बजाय इको-फ्रेंडली, हल्के और नैचुरल मटेरियल से बने वॉल हैंगिंग्स पसंद कर रहे हैं। मैक्रमे, जूट, वुडन और स्पिरिचुअल वॉल हैंगिंग्स न केवल दीवारों को खूबसूरत बनाती हैं, बल्कि घर में पॉज़िटिव और वार्म वाइब भी लाती हैं। आजकल होम डेकोर में वॉल हैंगिंग्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। चाहे लिविंग रूम हो, बेडरूम या किचन हर जगह ये ट्रेंड दिख रहा है।

जूट और कॉटन का परफेक्ट मिक्स (Macrame Wall Hanging)

मैक्रमे वॉल हैंगिंग्स सबसे ज़्यादा ट्रेंड में हैं क्योंकि ये घर को एस्थेटिक और नैचुरल लुक देती हैं।
जूट और कॉटन का मिक्स नैचुरल फील देता है।
लिविंग रूम, बेडरूम और एंट्रेंस वॉल के लिए परफेक्ट।
Macrame Plant Hanger और Dream Catcher जैसे डिजाइन्स भी बहुत पॉपुलर हैं।
ईवल आई और मिनिमलिस्टिक डिजाइन अब सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं।

PunjabKesari

रस्टिक और मॉडर्न टच (Wooden Wall Hanging)

वुडन वॉल हैंगिंग्स घर को रस्टिक और क्लासिक लुक देती हैं।
Engraved Wooden Plates और Wooden Quote Frames डाइनिंग, गैलरी या लिविंग रूम के लिए बेस्ट हैं।
Kitchen Wooden Spice Wall Hanger भी किचन में स्टाइल और ऑर्गनाइजेशन दोनों देती हैं।
हल्की वुडन प्लेट्स और पैनल्स घर की दीवारों को आकर्षक बनाते हैं।

PunjabKesari

पॉज़िटिविटी और शांति का एहसास (Spiritual Wall Hangings)

स्पिरिचुअल वॉल हैंगिंग्स घर में आध्यात्मिक माहौल और पॉज़िटिविटी लाने के लिए बहुत लोकप्रिय हैं।
गायत्री मंत्र वॉल हैंगिंग या LED बैकलाइट फ्रेम के साथ मंत्र।
भगवान की मूर्ति वाले वुडन कट-वर्क हैंगिंग।
घर के किसी भी कमरे में शांति और पर्सनल स्पेस का एहसास देते हैं।

PunjabKesari

क्यों पसंद किए जा रहे हैं Eco-Friendly Wall Decor

घर में नैचुरल वाइब: इको-फ्रेंडली वॉल हैंगिंग्स घर को प्राकृतिक और आरामदायक माहौल देती हैं।
प्लास्टिक-फ्री और टिकाऊ: ये दीवारों पर लंबे समय तक टिकते हैं और पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं।
हल्के, स्टाइलिश और किफायती: इन्हें आसानी से लगाना और बदलना संभव है, साथ ही ये बजट फ्रेंडली भी हैं।
पर्सनल स्टाइल और पॉज़िटिविटी: मॉडर्न होम में ये सिर्फ डेकोर आइटम नहीं, बल्कि आपके पर्सनल स्टाइल और घर में सकारात्मक ऊर्जा का हिस्सा बन चुके हैं।
PunjabKesari

यें भी पढ़ें : घर में लगाएं ये 7 इंडोर प्लांट्स: न मिट्टी न धूप न मेहनत, हमेशा रहेंगे ताज़ा

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it