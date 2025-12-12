13 DECSATURDAY2025 8:06:37 PM
घर में लगाएं ये 7 इंडोर प्लांट्स: न मिट्टी न धूप न मेहनत, हमेशा रहेंगे ताज़ा

  • Updated: 12 Dec, 2025 11:59 AM
घर में लगाएं ये 7 इंडोर प्लांट्स: न मिट्टी न धूप न मेहनत, हमेशा रहेंगे ताज़ा

नारी डेस्क : अगर आप घर में हरियाली चाहते हैं लेकिन मिट्टी की गंदगी और ज्यादा मेंटेनेंस से बचना चाहते हैं, तो सॉइल-फ्री इंडोर प्लांट्स आपके लिए बेस्ट हैं। ये पौधे बिना मिट्टी के सिर्फ पानी में आसानी से उगते हैं और घर को ताज़गी और खूबसूरती से भर देते हैं। आइए जानें ऐसे 7 पौधों के बारे में जो मिट्टी के बिना भी शानदार तरीके से पनपते हैं।

एलोवेरा नेचुरल हीलिंग पावर वाला प्लांट

एलोवेरा को मिट्टी की नहीं, सिर्फ साफ पानी की जरूरत होती है। इसकी जड़ें पानी में डालें और हल्की रोशनी में रखें। यह धीरे-धीरे फैलता है और घर में नेचुरल हीलिंग और पॉज़िटिव एनर्जी देता है। स्किन और हेयर के लिए फायदेमंद होने के साथ यह घर की शांति और पवित्रता भी बढ़ाता है।

स्पाइडर प्लांट कम मेहनत में ज्यादा खूबसूरती

स्पाइडर प्लांट पानी में आराम से उग जाता है। इसकी जड़ों को पानी में पूरी तरह डुबोकर हल्की रोशनी में रखें।
इसकी लंबी झूलती पत्तियाँ घर की शोभा बढ़ाती हैं और हवा को शुद्ध भी करती हैं। यह बिल्कुल लो-मेंटेनेंस प्लांट है।

मॉन्स्टेरा मॉडर्न और इंस्टाग्राम-फ्रेंडली लुक

मॉन्स्टेरा आजकल होम डेकोर का सुपरस्टार है। इसकी छोटी-सी कटिंग पानी में डालते ही जड़ें निकलने लगती हैं।
ग्लास जार या ट्रांसपेरेंट वास में इसकी बड़ी पत्तियां बेहद मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक देती हैं। स्टाइलिश डेकोर चाहने वालों के लिए बेस्ट।

पुदीना ताज़गी और उपयोग दोनों में परफेक्ट

पुदीने की एक टहनी पानी में डाल दें, कुछ ही दिनों में नई जड़ें बनने लगती हैं।
यह न सिर्फ घर को ताज़गी से भर देता है, बल्कि नींबू पानी, सलाद या चटनी के लिए हमेशा इस्तेमाल में आता है।
कम जगह और कम देखभाल में उगने वाला बेस्ट किचन प्लांट।

मनी प्लांट गुड लक और ग्रीनरी का कॉम्बो

मनी प्लांट पानी में सबसे तेज़ बढ़ने वाले प्लांट्स में से एक है। इसे किसी भी बोतल, जार या बाउल में लगा सकते हैं।
यह घर की हवा को साफ करता है और माना जाता है कि घर में पॉज़िटिव एनर्जी लाता है।
लो-मेंटेनेंस और हरे-भरे लुक के कारण यह सबसे पसंदीदा इंडोर प्लांट है।

लकी बांस शांति और सकारात्मकता का प्रतीक

लकी बांस को मिट्टी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। बस साफ पानी बदलते रहें और इसे रोशनी वाली जगह पर रखें।
फेंग शुई के अनुसार यह घर में गुड लक, शांति और पॉज़िटिव वाइब्स लाता है। इसकी सुंदर संरचना घर का लुक भी बेहतर बनाती है।

स्नेक प्लांट हवा शुद्ध करने में सबसे आगे

स्नेक प्लांट आमतौर पर मिट्टी में लगाया जाता है, लेकिन पानी में भी यह आसानी से बढ़ता है।
इसकी लंबी, धारदार पत्तियाँ घर को मॉडर्न टच देती हैं और यह हवा को शुद्ध करने में बेहद प्रभावी है।
लो लाइट में भी टिक जाने वाला यह एक बेहतरीन इंडोर प्लांट है।

अगर आप कम मेंटेनेंस, बिना मिट्टी और बिना ज्यादा मेहनत वाला ग्रीन सेटअप चाहते हैं, तो ये 7 सॉइल-फ्री प्लांट्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं।
ये न सिर्फ घर को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि ताज़गी, शांति और पॉज़िटिव एनर्जी भी भरते हैं।
 

