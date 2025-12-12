दिन रात काम कर रहे हैं 83 के अमिताभ बच्चन,  सुबह- सुबह अपने पोस्ट में बयां किया दर्द

नारी डेस्क: मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन अक्सर अपने Tumblr अकाउंट के ज़रिए अपने फैंस से बात करते देखे जाते हैं। हालांकि, अपने लेटेस्ट ब्लॉग में बिग बी ने अपने लेट अपडेट्स के लिए माफ़ी मांगी, और बताया कि वह लंबे समय तक काम कर रहे थे, यहां तक ​​कि शूटिंग पूरी रात चलती रही। बिजी शेड्यूल के चलते वह सुबह के 5 बजे अपने ब्लॉग को अपडेट करने बैठे।



अमिताभ के लेटेस्ट ब्लॉग में लिखा था-“सुबह 5:30 बजे तक काम करता रहा.. और बस भूल गया कि ब्लॉग का ज़रूरी काम और जवाब देने हैं.. इसलिए माफ़ी और अफ़सोस.. लेकिन अफ़सोस कभी Ef (sic) के लिए नहीं।” 83 साल की उम्र में भी बिग बी बहुत एक्टिव रहते हैं और अपने काम के कमिटमेंट्स को पूरा करने में कभी फेल नहीं होते। फिल्मों में आने के अलावा अमिताभ पसंदीदा रियलिटी गेम शो, "कौन बनेगा करोड़पति" के 17वें सीज़न के होस्ट भी हैं।



शो के आने वाले एपिसोड में, सुभाष कुमार नाम के एक कंटेस्टेंट हॉट सीट पर अपनी ज़बरदस्त मिमिक्री दिखाते हुए नज़र आएंगे, जिससे बिग बी हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे। मज़ेदार बातचीत के हिस्से के तौर पर, कंटेस्टेंट सुभाष ने अमिताभ और दर्शकों से "कौन बनेगा करोड़पति" के एक अलग वर्शन के बारे में सोचने को कहा, जिसे एक्टर नाना पाटेकर होस्ट करते हैं और सनी देओल कंटेस्टेंट हैं। अमिताभ ने आखिरी बार नाग अश्विन की "कल्कि 2898 AD" में सिल्वर स्क्रीन पर काम किया था, जिसमें उन्हें प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हासन के साथ स्क्रीन शेयर करते देखा गया था।