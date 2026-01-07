डिलीवरी के इतने दिन बाद काम पर लौटीं भारती सिंह, शो ‘लाफ्टर शेफ 3’ की शूटिंग शुरू

नारी डेस्क : कॉमेडियन और टीवी होस्ट भारती सिंह एक बार फिर अपने काम पर लौट आई हैं। दूसरे बेटे को जन्म देने के महज 18 दिन बाद भारती ने शूटिंग शुरू करने का फैसला लिया है। वह कुकिंग रियलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ 3’ की शूटिंग करती नजर आएंगी।

दूसरे बेटे के जन्म के बाद पहली बड़ी प्रोफेशनल वापसी

भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया 19 दिसंबर को दूसरी बार माता-पिता बने थे। कपल ने बेटे का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन प्यार से उसे ‘काजू’ बुलाते हैं। डिलीवरी के बाद भारती पूरी तरह से रिकवरी और बच्चे की देखभाल में व्यस्त थीं। अब उन्होंने परिवार को संभालने के साथ काम पर लौटने का फैसला लिया है।

आज से शुरू करेंगी शूटिंग

शो से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, भारती सिंह आज से ही ‘लाफ्टर शेफ 3’ की शूटिंग दोबारा शुरू कर रही हैं। डिलीवरी के 18 दिन बाद सेट पर वापसी करने को लेकर फैंस की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग जहां उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे हैं, वहीं कई फैंस उनके काम के प्रति समर्पण और प्रोफेशनल कमिटमेंट की तारीफ कर रहे हैं।

व्लॉग के जरिए देती रहीं अपडेट

शो के कुछ एपिसोड्स में भारती सिंह की गैरमौजूदगी से फैंस थोड़े निराश जरूर हुए थे, लेकिन उन्हें भारती के यूट्यूब व्लॉग्स के जरिए उनकी सेहत और बच्चे से जुड़ी अपडेट लगातार मिलती रही। भारती अपने चैनल पर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े वीडियो शेयर करती रहती हैं।

‘लाफ्टर शेफ 3’ में दिखेंगे ये सितारे

कुकिंग रियलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ 3’ इस सीजन कई नए और लोकप्रिय टीवी सितारों से सजा है। शो में ईशा सिंह, विवियन डिसेना, ईशा मालवीय, तेजस्वी प्रकाश, गुरमीत चौधरी, देबीना बनर्जी और जन्नत जुबैर नजर आ रहे हैं। हाल ही में शो में करण कुंद्रा की जगह अर्जुन बिजलानी की एंट्री भी हो चुकी है। अब सभी की निगाहें भारती सिंह की इस कमबैक पर टिकी हैं। फैंस को उम्मीद है कि मां बनने के बाद भी भारती अपने खास अंदाज और कॉमिक टाइमिंग से शो में फिर वही जान डालेंगी, जिसके लिए वह जानी जाती हैं।

