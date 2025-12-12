ईशा देओल ने शेयर की पिता धमेंद्र की पहली पत्नी की तस्वीरें, लोग बोले- इसे कहते हैं संस्कार

नारी डेस्क: एक्ट्रेस ईशा देओल ने अपने गुज़र चुके पिता और एक्टर धर्मेंद्र को एक इमोशनल श्रद्धांजलि पोस्ट की है, जिसमें उनके ऑनस्क्रीन और ऑफस्क्रीन सफ़र को सेलिब्रेट किया गया है। वीडियो में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनकी पहली शादी से हुए बच्चों सनी देओल और बॉबी देओल की तस्वीरों के साथ कुछ खास फैमिली मोमेंट्स भी थे। यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब परिवार के दोनों पक्षों ने धर्मेंद्र की याद में अलग-अलग प्रार्थना सभाएं कीं।



गुरुवार को, ईशा ने इंस्टाग्राम पर एक दिल को छू लेने वाला वीडियो शेयर किया, जिसमें धर्मेंद्र के शानदार फिल्मी करियर के यादगार पलों का मोंटाज था। श्रद्धांजलि में एक रेयर क्लिप भी शामिल थी जिसमें महान अभिनेता दिलीप कुमार एक अवॉर्ड सेरेमनी में धर्मेंद्र की तारीफ कर रहे थे। उनके फ़िल्मी करियर की खास बातों के अलावा, ईशा के ट्रिब्यूट में धर्मेंद्र की पर्सनल ज़िंदगी की एक दिल को छू लेने वाली झलक भी थी। इसमें उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चों सनी, बॉबी, विजेता और अजीता देओल के साथ कुछ खास फ़ैमिली फ़ोटोग्राफ़ थे।



वीडियो में ईशा की अपने पिता और मां हेमा मालिनी के साथ और धर्मेंद्र की अपने बेटों के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिल को छू लेने वाली यादें भी थीं। इसमें धर्मेंद्र की अपने पोते करण देओल के साथ एक फ़ोटो भी थी। श्रद्धांजलि धर्मेंद्र की आने वाली फिल्म इक्कीस में आखिरी बार स्क्रीन पर आने के साथ खत्म हुई, जिसमें उनकी आवाज़ ने ज़िंदगी के नाजुक स्वभाव को दिखाया। वीडियो में एक्टर को कहते सुना गया है- "ज़िंदगी बिल्कुल इन बर्फ़ की किरणों की तरह ही तो है, पल भर के लिए ठहरती है और पिघल जाती है। पर कम्भक्त जितनी देर रहती है, बड़ी खूबसूरत लगती है मगर, इसे हर जाना ही तो है," ।



इस वीडियो को देखन के बाद लोग ईशा के संस्कारों की खूब तारीफ कर रहे हैं। इस बीच, हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल ने 11 दिसंबर को धर्मेंद्र के सम्मान में दिल्ली में एक अलग प्रार्थना सभा रखी। 27 नवंबर को मुंबई में धर्मेंद्र के लिए एक प्रार्थना सभा रखी गई, जिसे उनके बेटों सनी देओल और बॉबी देओल ने आयोजित किया था।

