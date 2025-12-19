20 DECSATURDAY2025 10:13:34 PM
पापा धर्मेंद्र के जाने के बाद बुरी तरह टूट चुकी है ईशा देओल,  रोक दिए अपने सारे काम

  • Updated: 19 Dec, 2025 12:20 PM
पापा धर्मेंद्र के जाने के बाद बुरी तरह टूट चुकी है ईशा देओल,  रोक दिए अपने सारे काम

नारी  डेस्क:  एक्ट्रेस ईशा देओल जो अभी भी अपने प्यारे पिता और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के दुख से उबर नहीं पाई हैं, उन्होंने कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की इच्छा जताई है। 'धूम' एक्ट्रेस ने बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण, वह कुछ समय से अपने काम की कमिटमेंट्स को रोके हुए थीं हालांकि, वह भविष्य में उन सभी को पोस्ट करने का इरादा रखती हैं।

अपने इंस्टाग्राम हैंडल के स्टोरीज सेक्शन में, ईशा ने लिखा-  "मैंने कुछ काम की कमिटमेंट्स को लंबे समय से रोक रखा था, जिन्हें मैं अब आने वाले दिनों में आप सभी के साथ पोस्ट और शेयर करूंगी। ।" यह दोहराते हुए कि यह एक बेटी के तौर पर उनके लिए वाकई बहुत मुश्किल समय है और वह अभी भी अपने 'कीमती' पिता के निधन के दुख में हैं, ईशा ने आगे कहा- "कृपया मुझे एक इंसान के तौर पर और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बेटी के तौर पर समझें जो अभी भी अपने सबसे प्यारे कीमती पिता के निधन के दुख में है। एक ऐसा नुकसान जिससे मैं कभी उबर नहीं पाऊंगी।" 'युवा' एक्ट्रेस ने कहा कि अगर उनकी चलती तो वह सोशल मीडिया से ब्रेक लेना पसंद करतीं, लेकिन उनके काम की प्रकृति उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देती।


ईशा ने कहा- "अगर चीजें मेरे हाथ में होतीं तो मैं कुछ समय के लिए इस प्लेटफॉर्म पर नहीं रहना चाहती और बस ब्रेक लेना चाहती। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए कृपया दयालु और समझने की कोशिश करें। हमेशा प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद... आप सभी से प्यार।" इससे पहले, 8 दिसंबर को अपने पिता धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए, ईशा ने 'गर्व और सम्मान' के साथ उनकी विरासत को जारी रखने का वादा किया था।


उनकी इमोशनल पोस्ट में ईशा ने लिखा था- "मुझे आपकी बहुत याद आती है पापा... आपके गर्म सुरक्षात्मक गले लगने से सबसे आरामदायक कंबल जैसा महसूस होता था, आपके नरम लेकिन मजबूत हाथों को पकड़ना जिनमें अनकहे संदेश थे और आपकी आवाज मेरा नाम पुकारती थी जिसके बाद अंतहीन बातचीत, हंसी और शायरी होती थी। आपका आदर्श वाक्य "हमेशा विनम्र रहो, खुश, स्वस्थ और मजबूत रहो। मैं गर्व और सम्मान के साथ आपकी विरासत को जारी रखने का वादा करती हूं। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपका प्यार उन लाखों लोगों तक फैलाऊं जो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं करती हूं। "आई लव यू पापा," ईशा ने नोट खत्म करते हुए लिखा।

