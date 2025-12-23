सनी देओल ने शेयर किया Dharmendra का भावुक आखिरी मैसेज, वीडियो देख इमोशनल हुए फैंस

नारी डेस्क: Dharmendra Last Message: बॉलीवुड के ‘हीमैन’ धर्मेंद्र का एक भावुक वीडियो सामने आया है, जिसे उनके बेटे और अभिनेता सनी देओल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। यह वीडियो उनकी आने वाली फिल्म ‘इक्कीस’ के शूटिंग के आखिरी दिन का है, जिसमें धर्मेंद्र टीम से बात करते नजर आ रहे हैं। सनी देओल ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, “एक ऐसी मुस्कान, जिसने अंधेरे को रोशन कर दिया।” उन्होंने आगे कहा कि उनके पिता का प्यार और उदारता हमेशा उनके दिलों में रहेगी।

फिल्म ‘इक्कीस’ का बीटीएस वीडियो

वीडियो में धर्मेंद्र मैडॉक फिल्म्स और फिल्म की पूरी टीम की तारीफ करते दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बहुत खुशी मिली है और फिल्म को बेहद शानदार तरीके से पूरा किया गया है। धर्मेंद्र वीडियो में कहते हैं, “मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को यह फिल्म देखनी चाहिए। आज फिल्म के शूट का आखिरी दिन है।”

धर्मेंद्र का दिल छू लेने वाला संदेश

वीडियो के अंत में धर्मेंद्र भावुक होते हुए कहते हैं, “आई लव यू ऑल… अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना।” इसके बाद उनकी मुस्कान वीडियो को और भी खास बना देती है।

सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस भावुक हो गए हैं। लोग धर्मेंद्र की सादगी, उनके शब्दों और उनके अभिनय के प्रति प्यार जाहिर कर रहे हैं। कई यूजर्स ने इस वीडियो को बेहद इमोशनल बताया है। गौरतलब है कि फिल्म ‘इक्कीस’ को लेकर दर्शकों में पहले से ही काफी उत्साह है, और धर्मेंद्र का यह संदेश फिल्म को और भी खास बना देता है।