जब क्रिसमस पर भी नहीं भूलीं भारतीय संस्कार, अंबानी की छोटी बहू राधिका मर्चेंट ने जीता था दिल

नारी डेस्क: मुकेश और नीता अंबानी की दोनों बहुएं अपने संस्कार, सादगी और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। जहां श्लोका मेहता अपनी सादगी से लोगों का दिल जीतती हैं, वहीं राधिका मर्चेंट भी हर मौके पर अपने अंदाज और संस्कारों से सबका ध्यान खींच लेती हैं। राधिका मर्चेंट जब भी किसी इवेंट में नजर आती हैं, लोग उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था पिछले साल क्रिसमस के मौके पर, जब उन्होंने वेस्टर्न आउटफिट पहनकर भी भारतीय परंपराओं की खूबसूरत झलक दिखाई थी।

क्रिसमस पर राधिका मर्चेंट का खास अंदाज

शादी के बाद से ही राधिका मर्चेंट लगातार लाइमलाइट में बनी हुई हैं। पिछले साल क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान उन्होंने दो अलग-अलग लुक्स में सबका दिल जीत लिया था। हालांकि, उनके कपड़ों से ज्यादा लोगों की नजर उनके हाथ पर गई थी, जहां उन्होंने ब्रेसलेट स्टाइल में मंगलसूत्र पहना हुआ था। आमतौर पर मंगलसूत्र गले में पहना जाता है, लेकिन आजकल कई महिलाएं वेस्टर्न ड्रेस के साथ इसे हाथ में पहनती हैं। राधिका ने भी यही किया और स्टाइल के साथ-साथ सुहाग की निशानी को भी खूबसूरती से कैरी किया।

गाउन में लगीं बिल्कुल प्रिंसेस जैसी

एक लुक में राधिका ने डिजाइनर Rimzim Dadu का कस्टम गाउन पहना था। यह गाउन समुद्र की लहरों से प्रेरित था और इसका स्ट्रक्चर बेहद शानदार लग रहा था। मेटैलिक तार से बनी फ्रिंज को हाथ से जोड़कर इस गाउन को खास तौर पर राधिका के लिए तैयार किया गया था। इस आउटफिट में उनका लुक किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रहा था।

रेड ड्रेस में दिखा स्टाइलिश अवतार

गाउन के बाद राधिका ने रेड कलर की स्टाइलिश ड्रेस में भी अपनी झलक दिखाई। यह ड्रेस Celine ब्रांड की थी। हाई नेक डिजाइन और बैलून स्लीव्स ने उनके लुक को और भी एलिगेंट बना दिया। ड्रेस छोटी लंबाई की थी, लेकिन राधिका ने ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनकर लुक को क्लासी और कवर रखा। इस ड्रेस पर किया गया सीक्वेंस वर्क इसे और भी आकर्षक बना रहा था।

फर वाली जैकेट से लुक हुआ पूरा

इस शॉर्ट ड्रेस के साथ राधिका ने प्योर व्हाइट कलर की फर वाली हाफ जैकेट पहनी थी। जैकेट पर ज्यादा डिजाइन नहीं था, लेकिन इसका फर टेक्सचर और गोल बटन लुक को खास बना रहे थे। यह जैकेट पूरे आउटफिट के साथ परफेक्टली मैच कर रही थी।

जूलरी और एक्सेसरीज में दिखा अंबानी ठाठ

राधिका ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए हीरों से बने खूबसूरत इयररिंग्स पहने थे। इसके साथ उन्होंने ब्रेसलेट, रिंग और लग्जरी वॉच भी कैरी की थी। उनकी जूलरी देखकर साफ पता चल रहा था कि वह नीता अंबानी की बहू हैं और उनका स्टाइल बेहद रॉयल है।

ब्लैक बूट्स ने बढ़ाया स्टाइल

फुटवियर की बात करें तो राधिका ने ब्लैक लेदर के एंकल-लेंथ बूट्स पहने थे। ये बूट्स न सिर्फ स्टाइलिश लग रहे थे, बल्कि पूरे लुक को और ज्यादा ग्रेसफुल बना रहे थे।

आज भी है परफेक्ट इंस्पिरेशन

हालांकि राधिका मर्चेंट का यह लुक करीब एक साल पुराना है, लेकिन आज भी यह क्रिसमस पार्टी या न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है। अगर आप भी इस साल गाउन या ड्रेस पहनने का प्लान कर रही हैं, तो राधिका का यह अंदाज जरूर ट्राई कर सकती हैं।

