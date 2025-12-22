2025 Year Ender:  धमेंद्र, शेफाली जरीवाला के अलावा इन सितारों के जाने से भी राेया पूरा देश

नारी डेस्क: 2025 के दौरान बॉलीवुड ने धर्मेंद्र, असरानी, ​​मनोज कुमार और पंकज धीर जैसे कई जाने-माने नाम खो दिए, जिनकी प्रतिभा ने सिनेमा और लोकप्रिय संस्कृति पर एक स्थायी छाप छोड़ी। हर मौत अपने पीछे यादें, मील के पत्थर और एक खालीपन छोड़ गई। जैसे ही 2025 में पर्दा गिरने वाला है, इंडस्ट्री उन लोगों को याद करने के लिए रुकती है जिन्होंने आखिरी विदाई ली।



धर्मेंद्र के जाने से रोया पूरा देश

नवंबर 2025 एक मुश्किल समय था। नवंबर की शुरुआत दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती कराने की चिंता से हुई। हफ़्तों बाद, यह चिंता देओल परिवार के लिए दुख में बदल गई। बॉलीवुड के ओरिजिनल ही-मैन, धर्मेंद्र, जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने एक युग को परिभाषित किया का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने भारतीय सिनेमा में एक उल्लेखनीय अध्याय का अंत कर दिया।



सुलक्षणा पंडित ने भी दुनिया को कहा- अलविदा

धर्मेंद्र की मृत्यु से कुछ हफ़्ते पहले, एक और चौंकाने वाला नुकसान हुआ था। विनोद खन्ना, शशि कपूर और राजेश खन्ना जैसे नामों के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए जानी जाने वाली, दिग्गज अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित का 7 नवंबर को निधन हो गया। दोनों सितारों के जाने से नवंबर सामूहिक शोक का समय बन गया।



पंकज धीर और सतीश शाह के निधन से लगा गहरा झटका

अक्टूबर 2025 में भी आंसू थे। इंडस्ट्री ने हिंदी टेलीविज़न के कर्ण पंकज धीर और सतीश शाह को अलविदा कहा, जिन्होंने कल्ट सिटकॉम साराभाई वर्सेस साराभाई में प्यारे इंद्रावर्धन साराभाई का किरदार निभाया था। 15 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को उनकी मृत्यु ने नुकसान के एहसास को और गहरा कर दिया।



ज़ुबीन गर्ग की मौत से हिली दुनिया

सितंबर 2025 ने दिल टूटने का दर्द और बढ़ा दिया। सिंगापुर में गायक ज़ुबीन गर्ग की अचानक मौत इंडस्ट्री और देश भर में उनके प्रशंसकों के लिए एक झटका थी। अपनी दमदार आवाज़ और हिंदी, बंगाली और असमिया संगीत में अपने काम के लिए जाने जाने वाले ज़ुबीन का 19 सितंबर को 52 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी असामयिक मृत्यु ने एक ऐसी खामोशी छोड़ दी जो संगीत की दुनिया से कहीं ज़्यादा महसूस की गई।



शेफाली जरीवाला ने रूलाया पूरा देश

जून 2025 ने सभी को चौंका दिया। 27 जून की सुबह अविश्वास के साथ शुरू हुई क्योंकि शेफाली जरीवाला की मौत की खबरें आने लगीं। बॉलीवुड की ओरिजिनल 'कांटा लगा' गर्ल के नाम से मशहूर शेफाली ने बिग बॉस 13 और टेलीविज़न शो शैतानी रस्में में अपनी मौजूदगी से अपने लिए एक अलग जगह बनाई। उनका 42 साल की उम्र में निधन हो गया।



मुकुल देव ने भी छोड़ी दुनिया

मई 2025 दर्दनाक रहा। एक्टर राहुल देव के भाई मुकुल देव का 23 मई, 2025 को 54 साल की उम्र में निधन हो गया। वह अपने पीछे एक फिल्म "सन ऑफ सरदार" छोड़ गए, जो उनके जाने के महीनों बाद रिलीज़ हुई, जिससे उनके फैंस को उन्हें आखिरी बार स्क्रीन पर देखने का मौका मिला।



देश ने खोया मनोज कुमार को

मशहूर एक्टर मनोज कुमार की मौत के बाद अप्रैल में 2025 के लिए दुखद माहौल बन गया था। दिल से जुड़ी दिक्कतों के कारण 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इस स्टार का करियर चार दशकों से ज़्यादा का था और उनका नाम स्क्रीन पर देशभक्ति का पर्याय बन गया था। उनकी मौत से एक ऐसे फिल्ममेकर और एक्टर को खो दिया गया, जिनके काम ने हिंदी सिनेमा पर एक गहरी छाप छोड़ी।

