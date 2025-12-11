Social Media करवा रहा तलाक: 40 दिन में 150 शादियां टूटी

नारी डेस्क: शादी का मौसम हो और रिश्ते टूटने की खबरें आएं, यह किसी को भी चौंका सकती हैं। लेकिन इस वेडिंग सीजन एक ऐसा ट्रेंड सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, पिछले 40 दिनों में इंदौर में करीब 3,000 शादियों की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इनमें से लगभग 150 शादियां आखिरी समय में टूट गईं और इसका सबसे बड़ा कारण बना सोशल मीडिया।

कैसे सोशल मीडिया बन रहा है रिश्ते टूटने की वजह?

वेडिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बताते हैं कि अब शादी के पहले परिवार और कपल्स एक-दूसरे की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स खंगालने लगे हैं। पुराने पोस्ट और लाइक्स बिगाड़ रहे रिश्ते इसी दौरान निकल आती हैं पुरानी फोटो, पोस्ट, कमेंट्स, लाइक्स, फॉलोअर्स और पुराने चैट, जिन पर विवाद इतना बढ़ जाता है कि रिश्ते टूटने तक की नौबत आ जाती है। कई बार लड़का-लड़की खुद शक में आ जाते हैं, तो कई बार परिवारों को चीजें पसंद नहीं आतीं। नतीजा शादी रद्द। विवादों ने बदल डाली 150 शादियों की किस्मत सामने आए चौंकाने वाले केस

केस 1: प्री-वेडिंग शूट बना ‘कांड’ की वजह

एक कपल जब प्री-वेडिंग शूट करवाकर लौटा तो लड़की के सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी तस्वीरें और कमेंट्स देखकर लड़के के परिवार ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। मामला इतना बिगड़ा कि युवक गुस्से में गुजरात लौट गया और शादी से साफ इनकार कर दिया।

केस 2: संगीत के बाद दुल्हन गायब

इंदौर में एक शादी में संगीत की रात सबकुछ शानदार चल रहा था। लेकिन अगली सुबह दुल्हन फरार हो गई। बाद में परिवार को पता चला कि उसका पहले से एक अफेयर था, जिससे जुड़ी पुरानी सोशल मीडिया एक्टिविटीज सामने आने के बाद मामला बिगड़ गया।

केस 3: एक ही गार्डन में एक महीने में 3 शादियां रद्द

एक मैरिज गार्डन संचालक के मुताबिक सिर्फ एक महीने में तीन शादियां कैंसल हुईं। वजह परिवारों के बीच सोशल मीडिया से जुड़े विवाद, पुराने चैट्स और फॉलोअर्स लिस्ट को लेकर झगड़े।

वेडिंग इंडस्ट्री को 25 करोड़ रुपये का नुकसान

शादियां कैंसल होने का असर सिर्फ लड़का-लड़की या परिवार पर ही नहीं पड़ा, बल्कि पूरे वेडिंग सेक्टर को बड़े नुकसान झेलने पड़े। होटल बुकिंग रद्द कैटरिंग ऑर्डर डिले डेकोरेशन कांट्रैक्ट कैंसल बैंड-बाजा और DJ बुकिंग गई मेकअप आर्टिस्ट के अडवांस भी लौटे होटल एसोसिएशन के अनुसार, लगभग 25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

पहले दहेज, अब सोशल मीडिया बदल रहा है रिश्तों का ट्रेंड

जहां पहले दहेज, आर्थिक स्थिति या परिवारों के मतभेद रिश्ते टूटने की वजह बनते थे, अब जमाना बदल गया है। अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट जैसी ऐप्स रिश्तों पर असर डाल रही हैं।

क्या पोस्ट किया?

किसके फोटो लाइक किए?

पुराने रिलेशन की तस्वीरें क्यों हैं?

फॉलोइंग इतनी ज़्यादा क्यों है?

ये सवाल अब रिश्तों के भविष्य तय करने लगे हैं।

विशेषज्ञों की सलाह शादी से पहले ‘सोशल मीडिया पारदर्शिता’ ज़रूरी रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के अनुसार“जितना जरूरी कुंडली मिलान है, उतना ही जरूरी है सोशल मीडिया मिलान।”

उनकी सलाह

शादी से पहले सोशियल मीडिया के बारे में खुलकर बात करें । पुराने पोस्ट छिपाने के बजाय ईमानदारी से बताएं। गलतफहमियां न पालें। परिवारों को इस मामले में समझदार बनने की जरूरत है।

ऐसा करने से आखिरी समय में होने वाले झगड़े, अविश्वास और शादी टूटने की नौबत से बचा जा सकता है।