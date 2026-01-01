01 JANTHURSDAY2026 2:09:21 PM
Nari

स्कूल, बैंक, बाजार… आज नए साल पर क्या रहेगा बंद और क्या खुला ?

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 01 Jan, 2026 11:41 AM
स्कूल, बैंक, बाजार… आज नए साल पर क्या रहेगा बंद और क्या खुला ?

नारी डेस्क: वीरवार को दुनिया भर के लोगों ने नए साल 2026 का स्वागत किया, जिससे भारत की सड़कों पर जश्न का माहौल था। यह जश्न कड़ाके की ठंड और बड़े शहरों में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया गया। हालांकि साल के पहले दिन कई जगहों के खुले रहने की उम्मीद है, लेकिन सीमित छुट्टी के कारण कुछ जगहें बंद भी रह सकती हैं। स्कूल, कॉलेज, दुकानें और इमरजेंसी सेवाओं सहित संस्थान खुले रहेंगे, जबकि कुछ जगहों पर बैंक नए साल के लिए बंद रहेंगे।


सरकारी दफ़्तर और विभाग

ज़्यादातर सरकारी दफ़्तर खुले रहने की उम्मीद है क्योंकि नया साल एक रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे है। स्कूल और सरकारी कॉलेज भी खुले रहने की संभावना है। हालांकि, कुछ जगहों पर, बढ़ती ठंड के कारण सरकार ने सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। पंजाब में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में 7 जनवरी तक छुट्टियों की घोषणा की है। यह बढ़ती धुंध और ठंड के कारण, बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए किया गया है।


अस्पताल और हेल्थकेयर सेवाएं

आज इमरजेंसी सेवाएं और सरकारी अस्पताल चालू रहेंगे। दिल्ली मेट्रो, बसें और टैक्सी सेवाएं शेड्यूल के हिसाब से चालू रहने की उम्मीद है। नए साल के जश्न से पहले, पूरे भारत के शहरों में कई मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली शामिल हैं। कुछ शहरों में स्पेशल सेवाएं भी दी गईं, जहां मेट्रो का समय बढ़ाया गया था। भारत के कुछ हिस्सों में नए साल के दिन बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, इम्फाल, ईटानगर, कोलकाता और शिलांग में बैंक बंद रहेंगे। इस बीच, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1 जनवरी, 2026 को सामान्य रूप से काम करेंगे। आधिकारिक लिस्ट के अनुसार इसे छुट्टी के रूप में मार्क नहीं किया गया है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it