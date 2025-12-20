20 DECSATURDAY2025 10:16:49 PM
शादी पहली हो या दूसरी, मांग में सिंदूर लगा कर Actress Rekha ने कहा शादी तो मैंने की...

  • Edited By Monika,
  • Updated: 20 Dec, 2025 12:09 PM
नारी डेस्क : बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा हाल ही में एक खास इंटरव्यू और स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान शादी और प्यार पर अपने विचारों को लेकर चर्चा में हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है।

स्पेशल स्क्रीनिंग का मौका

फिल्म ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’, जिसमें महिमा चौधरी और संजय मिश्रा मुख्य भूमिकाओं में हैं, आज थिएटर में रिलीज हो गई है। रिलीज से पहले आयोजित स्पेशल स्क्रीनिंग में रेखा और महिमा चौधरी दोनों मौजूद रहीं। इस मौके पर दोनों की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

मांग में सिंदूर और स्टाइल स्टेटमेंट

वीडियो में रेखा व्हाइट सूट और प्रिटेंड दुपट्टा में बेहद खूबसूरत दिख रही थीं। उनकी मांग में सिंदूर, रेड लिपस्टिक और ब्लैक गॉगल्स ने उन्हें एक अलग अंदाज़ में पेश किया। वहीं, महिमा चौधरी गोल्डन आउटफिट में नजर आईं।

शादी और प्यार पर रेखा का खुलासा

महिमा चौधरी ने रेखा से कहा, “मैंने दूसरी शादी कर ली है।” इस पर रेखा ने जवाब दिया, “शादी पहली हो या दूसरी हो, शादी तो मैंने की है जिंदगी से।”
महिमा ने खुशी जताते हुए कहा, “वाऊ, यही होना चाहिए खुश रहने के लिए।” रेखा ने आगे कहा, “शादी का दूसरा नाम है प्यार का, प्यार है तो शादी है, शादी है तो प्यार है।” फैंस रेखा की इस सोच की जमकर सराहना कर रहे हैं।

रेखा की लव लाइफ

रेखा की लव लाइफ हमेशा चर्चा में रही है। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी लव स्टोरी बॉलीवुड की चर्चित कहानियों में से एक है। इसके बाद रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका निधन एक साल के अंदर हो गया। तब से रेखा सिंगल लाइफ जी रही हैं। बावजूद इसके, वे अक्सर मांग में सिंदूर लगाए स्पॉट होती हैं, जो उनके स्टाइल स्टेटमेंट का अहम हिस्सा बन चुका है।
 

