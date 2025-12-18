श्रीलीला हुईं आग बबूला, AI से बनी फर्जी फोटो देखकर एक्ट्रेस भड़की

नारी डेस्क: साउथ की मशहूर एक्ट्रेस श्रीलीला ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर एआई (AI) के गलत इस्तेमाल पर नाराजगी जाहिर की है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की कि AI जेनरेटेड फोटोज और वीडियो को बढ़ावा न दें। AI फर्जी फोटो और वीडियो का बढ़ता खतरा सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री की कई हसीनाओं के साथ एआई फर्जी फोटो और वीडियो के मामले सामने आए हैं। हाल ही में पायल गेमिंग का एक डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था। अब श्रीलीला की भी एक AI इमेज सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीलीला ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि उन्होंने इस मुद्दे पर केस भी दर्ज कराया है।

पोस्ट में फूटा गुस्सा

श्रीलीला ने अपने नोट में कहा "मैं सभी सोशल मीडिया यूजर्स से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि कृपया AI के जरिए फैलाई जा रही गलत और भ्रामक बातों का समर्थन न करें। तकनीक का सही इस्तेमाल और उसका दुरुपयोग, दोनों अलग-अलग चीजें हैं। तकनीक का मकसद हमारे जीवन को आसान बनाना है, न कि डर और परेशानी बढ़ाना।"

यूजर्स से अपील एक्ट्रेस ने आगे लिखा

"हर लड़की किसी की बेटी, बहन, पोती, दोस्त या सहकर्मी होती है। हम सभी एक ऐसे उद्योग का हिस्सा हैं जो लोगों को खुशी देता है, और हम चाहते हैं कि हमारा काम करने का माहौल सुरक्षित हो। काम में व्यस्त रहने के कारण मैं सोशल मीडिया पर हो रही कुछ बातों से अनजान थी। मेरे शुभचिंतकों का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस बारे में बताया। आमतौर पर मैं बातों को नजरअंदाज करती हूं, लेकिन ये बहुत परेशान करने वाली चीज है। मैं अपने कई सहकर्मियों को भी इसी तरह की तकलीफ से गुजरते देख रही हूं। इसलिए शालीनता और विश्वास के साथ आप सभी से सपोर्ट की अपील करती हूं। आगे की कार्रवाई अब पुलिस अधिकारी करेंगे।"

रश्मिका मंदाना ने जताया समर्थन

इस मामले में स्टार एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी श्रीलीला के समर्थन में आई हैं। रश्मिका ने श्रीलीला की पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रीशेयर किया। बता दें कि कुछ समय पहले रश्मिका भी AI जेनरेटेड फर्जी वीडियो का शिकार हो चुकी हैं। उस वीडियो में वो लिफ्ट में जाती नजर आ रही थीं।

श्रीलीला के साथ-साथ कैटरीना कैफ, काजोल, नोरा फतेही और आलिया भट्ट जैसी बॉलीवुड हसीनाओं को भी AI फर्जी फोटो और वीडियो से परेशान होना पड़ा है।

सोशल मीडिया पर AI तकनीक का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कलाकारों और आम लोगों से अपील है कि फर्जी फोटो या वीडियो को शेयर न करें और उनका समर्थन न करें, ताकि तकनीक का सही इस्तेमाल हो और किसी की छवि या सुरक्षा पर असर न पड़े।